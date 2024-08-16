İdo Tatlıses, Yunanistan'da restoranda ödediği hesabı paylaştı! 'Gırtlağımıza kadar yedik içtik'

16 Ağustos 2024 15:16 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 15:18

Geçtiğimiz aylarda baba olma heyecanını yaşayan İdo Tatlıses eşi ve ikiz oğullarıyla beraber tatiline Yunanistan'da devam etti. 5 kişi gittikleri restoranda ödedikleri hesabı paylaşan İdo Tatlıses, yorum yağmuruna tutuldu.

İDO TATLISES, YUNANİSTAN'DAKİ FİYATLARI PAYLAŞTI

Bu yıl ünlü isimlerin akın ettiği Yunanistan'a İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli ile beraber gitti. Ödedikleri hesabı paylaşan İdo Tatlıses, "Gırtlağımıza kadar yedik içtik. 5 kişi hesap bu... Merak edenlere" notunu düştü.

Oyuncu Begüm Öner önce Bodrum'a sonra Yunanistan'a gittikten sonra aradaki fiyat farkına değinmişti. Seksenler dizisinin sevilen ismi Begüm Öner, 'ciddi bir fiyat farkı var' dedi.