İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli imaj tazeledi! Yeni haliyle Gigi Hadid’e benzetildi

07 Eylül 2024 17:44 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 17:44

İkiz annesi olan İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Kahkül kestiren Yasemin Şefkatli’nin fotoğrafları “Gigi Hadid’e benzemişsin” yorumları yapıldı.

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli, şu sıralar anne olmanın heyecanını yaşıyor. İbrahim Ayel ile Sinan Emir adında ikiz oğulları olan Yasemin Şefkatli, yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

YASEMİN ŞEFKATLİ'NİN SON İMAJINI GÖRENLER, GIGI HADID ZANNETTİ

Sosyal medya hesabında 692 bin takipçiye sahip Yasemin Şefkatli, yeni imajını paylaştı. Doğum kilolarından kurtulan Yasemin Şefkatli, kahkül kestirdi. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan fenomen, takipçilerinden tam not aldı.

Saba Tümer'in kanalına konuk olan Yasemin Şefkatli, gelen oyunculuk teklifleri olduğunu belirterek, hiçbir zaman oyunculuk yapmayı istemediğini belirtti.