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Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 09:48

İdris Aybirdi'den Seray Kaya paylaşımı! Dikkat çeken mesaj

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi ile boşanma aşamasında yaptığı paylaşımlarla çok konuşuldu. Sahra Işık, eşinin Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Seray Kaya ile beraberliği olduğunu iddia etmiş ve çok konuşulmuştu. Seray Kaya ise ihanet iddiaları kesin bir dille yalanladı. Son olarak ise İdris Aybirdi'nin Seray Kaya ile yaptığı paylaşıma düştüğü not dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Dilek Ulusan
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İdris Aybirdi'den Seray Kaya paylaşımı! Dikkat çeken mesaj
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 09:48

yarışmasıyla adını duyuran ve iş insanı 'nin boşanma sürecinde peş peşe bir çok iddia ortaya atıldı. Sahra Işık, eşinin dizisinde rol alan ile birlikte olduğunu iddia olduğunu iddia etti. Seray Kaya ise çiftin boşanmasının ardından İdris Aybirdi ile sevgili olduklarını belirtti. Hesabını herkese açan İdris Aybirdi'den ise  Seray Kaya'lı ilk paylaşım geldi. 

HABERİN ÖZETİ

İdris Aybirdi'den Seray Kaya paylaşımı! Dikkat çeken mesaj

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Sahra Işık ve İdris Aybirdi'nin boşanma sürecinin ardından Aybirdi, oyuncu Seray Kaya ile ilişkisini doğrulayan bir paylaşım yaparken taraflar arasında çeşitli iddialar ve açıklamalar gündeme geldi.
Sahra Işık, eşi İdris Aybirdi'nin oyuncu Seray Kaya ile birlikte olduğunu iddia etti.
Seray Kaya, İdris Aybirdi ile ilişkisinin her iki tarafın da boşanmasının ardından başladığını belirtti.
İdris Aybirdi, Seray Kaya ile fotoğrafını "Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktasısın." notuyla paylaştı.
Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi'nin kapısına dayanarak kendisini rahatsız ettiğini öne sürdü ve Kaya'ya çağrıda bulundu.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

İDRİS AYBİRDİ'DEN SERAY KAYA PAYLAŞIMI 

Çok konuşulan Seray Kaya ile İdris Aybirdi çiftinden yeni bir paylaşım geldi. İdris Aybirdi Seray Kaya ile paylaştığı kareye, “Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktasısın.” notunu düştü. 

İdris Aybirdi'den Seray Kaya paylaşımı! Dikkat çeken mesaj

Seray Kaya, hakkında çıkan iddialara “İdris Aybirdi ile ilişkim, her iki tarafın da boşanmasının ardından başlamıştır.” sözleriyle cevap vermişti. 

İdris Aybirdi'den Seray Kaya paylaşımı! Dikkat çeken mesaj

SAHRA IŞIK "RAHATSIZ EDİLİYORUM" 

Sahra Işık, Seray Kaya’ya sosyal medyasından adeta ateş püskürmüştü. Eski eşi İsris Aybirdi tarafından rahatsız edildiğini ifade ederek Kaya’ya çağrı da bulunan Işık, “Rezil olmak mı istiyorsunuz? Buyurun efendim... Kızıl Şerbo sevgilisine söyle içip içip kapıma dayanmasın. Şimdi gel barışalım desem koşarak gelecek bunu sen de biliyorsun. Ama akıllı kadınsın aferin ailenin içine girmişsin. Umarım hiç çıkmazsın hatta evlenirsiniz valla beni bu belalardan kurtar.” demişti.

İdris Aybirdi'den Seray Kaya paylaşımı! Dikkat çeken mesaj
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ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#survivor
#sahra ışık
#seray kaya
#idris aybirdi
#Magazin
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