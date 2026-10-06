Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık ve iş insanı İdris Aybirdi'nin boşanma sürecinde peş peşe bir çok iddia ortaya atıldı. Sahra Işık, eşinin Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Seray Kaya ile birlikte olduğunu iddia olduğunu iddia etti. Seray Kaya ise çiftin boşanmasının ardından İdris Aybirdi ile sevgili olduklarını belirtti. Hesabını herkese açan İdris Aybirdi'den ise Seray Kaya'lı ilk paylaşım geldi.

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HABERİN ÖZETİ İdris Aybirdi'den Seray Kaya paylaşımı! Dikkat çeken mesaj Sahra Işık ve İdris Aybirdi'nin boşanma sürecinin ardından Aybirdi, oyuncu Seray Kaya ile ilişkisini doğrulayan bir paylaşım yaparken taraflar arasında çeşitli iddialar ve açıklamalar gündeme geldi. Sahra Işık, eşi İdris Aybirdi'nin oyuncu Seray Kaya ile birlikte olduğunu iddia etti. Seray Kaya, İdris Aybirdi ile ilişkisinin her iki tarafın da boşanmasının ardından başladığını belirtti. İdris Aybirdi, Seray Kaya ile fotoğrafını "Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktasısın." notuyla paylaştı. Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi'nin kapısına dayanarak kendisini rahatsız ettiğini öne sürdü ve Kaya'ya çağrıda bulundu.

İDRİS AYBİRDİ'DEN SERAY KAYA PAYLAŞIMI

Çok konuşulan Seray Kaya ile İdris Aybirdi çiftinden yeni bir paylaşım geldi. İdris Aybirdi Seray Kaya ile paylaştığı kareye, “Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktasısın.” notunu düştü.

Seray Kaya, hakkında çıkan iddialara “İdris Aybirdi ile ilişkim, her iki tarafın da boşanmasının ardından başlamıştır.” sözleriyle cevap vermişti.

SAHRA IŞIK "RAHATSIZ EDİLİYORUM"

Sahra Işık, Seray Kaya’ya sosyal medyasından adeta ateş püskürmüştü. Eski eşi İsris Aybirdi tarafından rahatsız edildiğini ifade ederek Kaya’ya çağrı da bulunan Işık, “Rezil olmak mı istiyorsunuz? Buyurun efendim... Kızıl Şerbo sevgilisine söyle içip içip kapıma dayanmasın. Şimdi gel barışalım desem koşarak gelecek bunu sen de biliyorsun. Ama akıllı kadınsın aferin ailenin içine girmişsin. Umarım hiç çıkmazsın hatta evlenirsiniz valla beni bu belalardan kurtar.” demişti.