İdris Aybirdi'den Seray Kaya paylaşımı! Dikkat çeken mesaj

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İstanbul
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık ve iş insanı İdris Aybirdi'nin boşanma sürecinde peş peşe bir çok iddia ortaya atıldı. Sahra Işık, eşinin Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Seray Kaya ile birlikte olduğunu iddia olduğunu iddia etti. Seray Kaya ise çiftin boşanmasının ardından İdris Aybirdi ile sevgili olduklarını belirtti. Hesabını herkese açan İdris Aybirdi'den ise Seray Kaya'lı ilk paylaşım geldi.
Çok konuşulan Seray Kaya ile İdris Aybirdi çiftinden yeni bir paylaşım geldi. İdris Aybirdi Seray Kaya ile paylaştığı kareye, “Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktasısın.” notunu düştü.
Seray Kaya, hakkında çıkan iddialara “İdris Aybirdi ile ilişkim, her iki tarafın da boşanmasının ardından başlamıştır.” sözleriyle cevap vermişti.
Sahra Işık, Seray Kaya’ya sosyal medyasından adeta ateş püskürmüştü. Eski eşi İsris Aybirdi tarafından rahatsız edildiğini ifade ederek Kaya’ya çağrı da bulunan Işık, “Rezil olmak mı istiyorsunuz? Buyurun efendim... Kızıl Şerbo sevgilisine söyle içip içip kapıma dayanmasın. Şimdi gel barışalım desem koşarak gelecek bunu sen de biliyorsun. Ama akıllı kadınsın aferin ailenin içine girmişsin. Umarım hiç çıkmazsın hatta evlenirsiniz valla beni bu belalardan kurtar.” demişti.