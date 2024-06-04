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İkinci kez baba olan Gürgen Öz, bebeğinin adını ilk kez açıkladı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
04 Haziran 2024 16:24 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 16:24
İkinci kez baba olan Gürgen Öz, bebeğinin adını ilk kez açıkladı

Oyuncu Gürgen Öz, ikinci kez baba oldu. Haberi sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, oğlunun adını da ilk kez açıkladı.

Avrupa Yakası, Melek, Sakarya Fırat ve Menajerimi Ara gibi dizilerde rol alan Gürgen Öz, 2018'de Berlin'de tanıştığı Emily Mahringer ile nikâh masasına oturmuş, kızı İda Su'yu ise 2019'da kucağına almıştı. Öz ikinci kez baba oldu. 

GÜRGEN ÖZ İKİNCİ KEZ BABA OLDU 

Oyuncu oğluyla çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Hoş geldin oğlum. Hoş geldin Maxim Deniz Öz. Sabah güneşle beraber doğdun. Etrafa ışık saç, aydınlık ol" ifadelerini kullandı.

İkinci kez baba olan Gürgen Öz, bebeğinin adını ilk kez açıkladı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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