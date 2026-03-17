Çelik'ten gönülleri fetheden çalışma! İl il gezerek veresiye defterlerini kapatan Çelik, yeni hedefini açıkladı!

Ünlüler camiasında yardımseverliğiyle takdir toplayan Haluk Levent, Gamze Özçelik gibi isimlerden sonra sevilen sanatçı Çelik de iyilikler kervanına erkenden katıldı. Hatay'daki depremzede ailelerin, bakkal ve eczane borçlarını kapatmak için koları sıvayan Çelik, zor durumdaki ailelerin yüzlerini gülümsetmiş ve halk arasında parmakla gösterilir sanatçılardan olmuştu. Başlattığı bu iyilik hareketini turnesi bitene kadar devam edeceğini söyleyen Çelik, il il gezerek yüzleri güldürmeye devam edecek.

ÖRNEK HAREKETİYLE ALKIŞ TOPLAYAN ÇELİK'TEN AÇIKLAMA!

İhtiyaç sahibi ailelerin ödemekte zorluk çektikleri borçları kapatmaya niyet ederek, örnek bir davranışta bulunan Çelik,

“Veresiye defterlerini kapatmaya Anadolu Turnem boyunca devam edeceğim ve tüm sahnelerimin gelirlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacağım.

40 senedir bu ülkede şarkı söylüyor ve ekmek yiyorum, bu vatana ve millete hizmet etmek istiyorum” ifadesinde bulundu.

İYİLİĞİN PAYLAŞMAKLA ÇOĞALABİLECEĞİNİN VURGUSUNU YAPAN ÇELİK'TEN TAKİPÇİSİNİN SORUSUNA CEVAP

Gittiği bölgelerde esnaflardan topladığı veresiye defterlerini kapatan Çelik, yaptığı yardımları sosyal medyasında açık bir şekilde yayınlamasının nedenini; iyiliğin duyuruldukça yardımların çoğalabileceğine dikkat çekmişti.

Zor durumda kalanlara yardım etmek amacıyla şehir şehir dolaşan Çelik'e bir takipçisi, “Abi ortalama bir veresiye defteri ne kadar tutuyor? Ben de birkaç tanesini kapatmayı düşünüyorum” şeklinde soru yöneltince,

Çelik, “5 bin lira da var, 10 bin lira da, 65 bin lira da… Ortalama genelde 30-40 bin lira civarında oluyor. Dün **Samsun’un Canik ilçesinde ödediğim defter 30 bin liraydı. Normalde 37 bin liraydı ama bakkal olan hanımefendi indirim yaptı.” cevabında bulundu.

ÇELİK, YARDIMI ÇOĞALTAN HERKESE TEŞEKÜRLERİNİ İLETTİ

Esnafın zor durumdayken bile insanları geri çevirmediğine dikkat çeken şarkıcı Çelik, bilhassa depremzede birçok kişinin borçlarını uzun süre ödeyemediğini dile getirdi.

Buna rağmen bakkalların çoğu zaman alacağını tahsil edemeyeceğinden dolayı indirim yaptığına değinen Çelik, “Bu hiç kolay bir durum değil. Özellikle deprem bölgelerinde şartlar çok daha ağır. Benim gücüm buna yetiyor, destek veren herkesten Allah razı olsun” dedi.