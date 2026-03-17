Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Çelik'ten gönülleri fetheden çalışma! İl il gezerek veresiye defterlerini kapatan Çelik, yeni hedefini açıkladı!

Başlattığı iyilik hareketiyle herkese örnek olan Çelik, esnaflardan topladığı veresiye defterlerinin borçlarını Anadolu Turneleri bitimine kadar gerçekleştirmeye devam edeceğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 23:26

Ünlüler camiasında yardımseverliğiyle takdir toplayan Haluk Levent, Gamze Özçelik gibi isimlerden sonra sevilen sanatçı Çelik de iyilikler kervanına erkenden katıldı. Hatay'daki ailelerin, bakkal ve eczane borçlarını kapatmak için koları sıvayan Çelik, zor durumdaki ailelerin yüzlerini gülümsetmiş ve halk arasında parmakla gösterilir sanatçılardan olmuştu. Başlattığı bu iyilik hareketini turnesi bitene kadar devam edeceğini söyleyen Çelik, il il gezerek yüzleri güldürmeye devam edecek.

ÖRNEK HAREKETİYLE ALKIŞ TOPLAYAN ÇELİK'TEN AÇIKLAMA!

İhtiyaç sahibi ailelerin ödemekte zorluk çektikleri borçları kapatmaya niyet ederek, örnek bir davranışta bulunan Çelik,

“Veresiye defterlerini kapatmaya Anadolu Turnem boyunca devam edeceğim ve tüm sahnelerimin gelirlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacağım.

40 senedir bu ülkede şarkı söylüyor ve ekmek yiyorum, bu vatana ve millete hizmet etmek istiyorum” ifadesinde bulundu.

İYİLİĞİN PAYLAŞMAKLA ÇOĞALABİLECEĞİNİN VURGUSUNU YAPAN ÇELİK'TEN TAKİPÇİSİNİN SORUSUNA CEVAP

Gittiği bölgelerde esnaflardan topladığı veresiye defterlerini kapatan Çelik, yaptığı yardımları sosyal medyasında açık bir şekilde yayınlamasının nedenini; iyiliğin duyuruldukça yardımların çoğalabileceğine dikkat çekmişti.

Zor durumda kalanlara etmek amacıyla şehir şehir dolaşan Çelik'e bir takipçisi, “Abi ortalama bir veresiye defteri ne kadar tutuyor? Ben de birkaç tanesini kapatmayı düşünüyorum” şeklinde soru yöneltince,

Çelik, “5 bin lira da var, 10 bin lira da, 65 bin lira da… Ortalama genelde 30-40 bin lira civarında oluyor. Dün **Samsun’un Canik ilçesinde ödediğim defter 30 bin liraydı. Normalde 37 bin liraydı ama bakkal olan hanımefendi indirim yaptı.” cevabında bulundu.

ÇELİK, YARDIMI ÇOĞALTAN HERKESE TEŞEKÜRLERİNİ İLETTİ

Esnafın zor durumdayken bile insanları geri çevirmediğine dikkat çeken şarkıcı Çelik, bilhassa depremzede birçok kişinin borçlarını uzun süre ödeyemediğini dile getirdi.

Buna rağmen bakkalların çoğu zaman alacağını tahsil edemeyeceğinden dolayı indirim yaptığına değinen Çelik, “Bu hiç kolay bir durum değil. Özellikle deprem bölgelerinde şartlar çok daha ağır. Benim gücüm buna yetiyor, destek veren herkesten Allah razı olsun” dedi.

ETİKETLER
#yardım
#depremzede
#Iyilik
#Çelik Kubbe
#İyilik Hareketi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.