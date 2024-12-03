İlber Ortaylı, Okan Bayülgen'in programında fenalaştı! Ünlü tarihçi korkuttu

03 Aralık 2024 21:24 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 21:55

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Okan Bayülgen'in programında herkesi korkuttu. Hasta haliyle geldiği programda yayına devam etmek isteyen Ortaylı fenalaştı. Okan Bayülgen hemşire takibinde durumu kötü olan hocanın programdan ayrılması için eşlik etti.

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı​, bu akşam Okan Bayülgen​'in programına katıldı ve sağlık durumu​ nedeniyle izleyenleri endişelendirdi. Rahatsızlığı bulunan Ortaylı'nın her şeye rağmen yayına devam etmek isteyince tansiyonu yükseldi. Bayülgen, Ortaylı'nın sağlık durumunu fark eder etmez, “Hocam, tansiyonunuz yüksek, ateşiniz çıkacak galiba, hastalanacaksınız. Hayranım bu profesyonelliğinize, hangi yaşta olursak olalım, sorumluluk duygusunu bize bir kere daha aşılıyorsunuz” diyerek büyük takdirini sundu.

ORTAYLI PROGRAMDAN AYRILDI

Program öncesinde Ortaylı'nın ateşinin yükseldiği ve tansiyonunun arttığı belirlenmişti. Bayülgen ve ekibi, Ortaylı'nın sağlık durumunu sürekli takip ederken, baş dönmesinin başlaması üzerine derhal istirahat etmesi için yardımcı oldular. Okan Bayülgen, hocasına programdan ayrılmasını önererek, Ortaylı’yı sağlık ekibi eşliğinde uğurladı.

Ortaylı'nın ayrılmasından sonra Bayülgen durumunu "Programa geldiğinde ateşi çıkacak gibi belirti gösteriyordu, tansiyonuna baktık yükselmişti. Fakat programa devam etmek için ısrar etmişti. Biz de kendisini arkadaşlarımızla kendisini takip ediyorduk. Artık baş dönmesi de başlayınca hemen istirahat etmesi için hocamı uğurladık." sözleriyle ifade etti.