İlber Ortaylı, Soli Özel'e kızıp programı terk etti! Geçtiğimiz hafta rahatsızlanıp bırakmıştı

10 Aralık 2024 23:32 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 23:51

Ülnü tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tansiyonu bu defa program konuğuyla gerilim yaşayarak yayını terk etti. Geçen hafta tansiyon ve ateş şikayetiyle yayından ayrılan Ortaylı, konuk Soli Özel ile sözlü tartışma yaşadı. Tepki gösteren Ortaylı programı bırakıp çıktı.

Tarihçi-yazar İlber Ortaylı​'nın katıldığı Okan Bayülgen​'in programında bu akşam tansiyon yükseldi. İlber Ortaylı ve Soli Özel arasındaki tartışma, canlı yayında krize dönüştü. Tartışmanın ardından İlber Ortaylı, yayını terk etti.

Programda "Suriye ve Irak devlet olamadı mı?" başlığı üzerine konuşulurken, Soli Özel'in "Deniz Hanım konuşuyordu, sözünü kestiniz" sözleri, İlber Ortaylı'yı kızdırdı. Ortaylı, bu ifadeye sert tepki göstererek, tartışmayı sonlandırdı.

Sinirlerine hakim olamayan İlber Ortaylı, "Bırakın bu konuşmayı, böyle bir tartışma olmaz. Ben bırakıyorum. Her şeyin bir haysiyeti vardır. Geliyorsunuz, tavrınızı koyuyorsunuz ortaya. Nereden geliyorsunuz da talimat veriyormuşsunuz gibi konuşuyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Ortaylı, stüdyodan ayrıldı.

Yaşanan gerginlik sonrası Okan Bayülgen, reklam arası verdi. Reklam dönüşünde program, İlber Ortaylı olmadan devam etti.

İlber Ortaylı geçtiğimiz hafta programda rahatsızlanarak hemşire gözetiminde erken ayrılmıştı.