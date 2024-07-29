İlber Ortaylı'dan Kenan Işık paylaşımı! Kimsenin bilmediği o ayrıntıyı açıkladı

29 Temmuz 2024 20:46 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 20:54

Usta oyuncu ve 'Kim Beş Yüz Milyar İster?' sunucusu Kenan Işık, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sevenlerinden peş peşe başsağlığı mesajı gelirken ünlü tarihçi İlber Ortaylı da sıra arkadaşı için video yayımladı.

Kenan Işık ile Ankara Atatürk Lisesi’nden arkadaş olduklarını söyleyen Ortaylı, okulun tiyatro kulübünü beraber kurduklarını söyledi. Meraklı bir sanatçıyı kaybettiklerini ifade eden Ortaylı şunları söyledi:

"MEMLEKETİN ÖNEMLİ BİR SANATÇISIYDI"

Meraklı bir sanatçıydı ve sonraki yıllarda da kendisini tiyatroya ve televizyona verdi. 10 sene evvel çok hazin ve ani bir şekilde yatağa bağlandı. Uzun ve sıkıntılı bir devreden sonra bugünlerde aramızdan ayrıldı, rahmete yürüdü. Üzüntülüyüz. Bizim kuşağımızın, memleketin önemli bir sanatçısıydı.

İLBER ORTAYLI: KENAN IŞIK'I UNUTMAMALIZ

Allah rahmet eylesin, ailesine sabır ve rahmetler diliyorum. Diğer sanatçı arkadaşlarımıza ve sizlere de uzun ömürler. Her şeyden evvel onu unutmamamız gerektiğini hatırlatıyorum.

2014 YILINDA KOMAYA GİRMİŞTİ

Ünlü oyuncu, 21 Mart 2014 günü spor sonrasında girdiği saunadan sonra beyin kanaması geçirmişti. Işık, bunun ardından ameliyata alınmış ve daha sonra komaya girmişti.

KENAN IŞIK KİMDİR?

1 Ekim 1947 doğumlu Kenan Işık, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptıktan sonra çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. İlk olarak Dadı dizisiyle televizyonda rol alan Kenan Işık, daha sonra haber sunuculuğuna başladı. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının Osmantan Erkır'ın yönlendirmesiyle sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir.