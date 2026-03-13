İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı: Mezarım Gelibolu'da olsun

Geçtiğimiz hafta sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 6 gündür yoğun bakımda tedavi altında tutulan İlber Ortaylı'dan acı haber geldi. Dün akşam saatlerinde entübe edilen ünlü tarihçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İlber Ortaylı'nın geçtiğimiz yıl katıldığı programdaki sözleri tekrar gündem oldu.

İLBER ORTAYLI'NIN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

İlber Ortaylı katıldığı programda "Mezarınızla ilgili bir vasiyetiniz var mı?" sorusuna "Var herhalde Gelibolu olur. Burada istemiyorum. Kalabalık sevmem" diyerek cevap verdi.

İLBER ORTAYLI KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

21 Mayıs 1947 yılında Avusturya’da bir göçmen kampında dünyaya gelen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kırım Tatarı bir ailenin evladıdır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden mezun olan Ortaylı, akademik kariyerini Chicago, Viyana ve Paris gibi dünyanın en prestijli merkezlerinde şekillendirdi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefat haberinin ardından devlet erkanından taziye mesajları yayımlandı. Sağlık Bakanı ve Adalet Bakanı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi. Sağlık Bakanı, "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise, "Tarihçi, bilim insanı ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ortaylı; tarihi anlatmanın ötesinde düşünmeyi, sorgulamayı ve kültürel mirasa saygıyı öğreten müstesna bir ilim insanıydı. Eserleri ve fikirleriyle hafızalarda yaşamaya devam edecek olan İlber Ortaylı Hocamız, bıraktığı kıymetli mirasla geçmiş ile gelecek arasında kurduğu köprüyle hatırlanmaya devam edecektir. Merhum Ortaylı’ya Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.