İlhan Mansız'ın acı günü! Kayınpederini kaybettiğini böyle duyurdu

2023'te Azerbaycanlı Lela Leyla ile evlenen emekli futbolcu İlhan Mansız, kayınpederinin vefat ettiğini duyurdu.

İlhan Mansız, uzun zamandır aşk yaşadığı Lela Leyla ile 2023'te evlendi. Çiftin, geçtiğimiz yıl, Imre Leon adında da bir çocukları dünyaya gelmişti. İlhan Mansız son sosyal medya paylaşımında kayınpederini kaybettiğini duyurdu.

İLHAN MANSIZ KAYINPERİNİ KAYBETTİ

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen İlhan Mansız, kayınpederinin vefat ettiğini duyurdu. Mansız, sosyal medya hesabından, "Güzel kalpli kayınpederimizi dün gece kaybettik. Ardından da büyük bir boşluk, güzel hatıralar ve çokça sevgi bıraktı. Ruhun şâd olsun." yazdı.

İLHAN MANSIZ'IN EŞİ KİM, KAÇ YAŞINDA?

Milli Takımın ve Beşiktaş'ın eski efsane futbolcusu İlhan Mansız 2023 yılında Azerbaycanlı sevgilisi Lela Leyla ile evlendi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Lela Leyla, uzun yıllar tasarımcı olarak çalıştı.