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İlk kez stadyumda konser verecek Ajda Pekkan, sahne alacak isimleri açıkladı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
07 May 2024 17:29 - Güncelleme : 07 May 2024 17:31
İlk kez stadyumda konser verecek Ajda Pekkan, sahne alacak isimleri açıkladı

Şarkıları ve sahne şovlarıyla beğeni toplayan Ajda Pekkan, hayatında ilk kez stadyumda konser verecek. Ajda Pekkan, 12 Haziran’da vereceği kariyerinin ilk stadyum konserinde kendisine eşlik edecek isimleri açıkladı.

Kariyerinde ilk kez bir stadyumda konser verecek 77 yaşındaki Ajda Pekkan'a birbirinden ünlü isimler eşlik edecek. 15 bin TL'yi bulan biletlere ilgi yoğun oldu. Pekkan, düet yapacağı isimleri de tek tek açıkladı. 

AJDA PEKKAN'A ÜNLÜ İSİMLER EŞLİK EDECEK 

Ajda Pekkan'a konserinde; Selda Bağcan, Motive, ⁠Mabel Matiz, ⁠Hande Yener,  ⁠Mazhar & Fuat, ⁠Cem Adrian, ⁠Nilüfer, ⁠Işın Karaca, ⁠Sıla,  ⁠Mert Demir, ⁠Norm Ender ve Korosu eşlik edecek. 

İlk kez stadyumda konser verecek Ajda Pekkan, sahne alacak isimleri açıkladı - 1. Resim

BİLET FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI 

Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, 77 yaşındaki güzellik ve enerjisiyle yepyeni bir projeye imza atıyor. Haziran ayında gerçekleşecek olan konser, Ajda Pekkan'ın kariyerinde bir ilk olarak kayıtlara geçiyor. Ünlü sanatçı, hayatında ilk kez bir stadyumda konser verecek.

Kaynak: TGRT Haber
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