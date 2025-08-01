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 | Dilek Ulusan

İlk ve Son üçüncü sezon başrol oyuncuları belli oldu!

İlk ve Son dizisinin 3. sezon hazırlıkları başladı. Hakan Bonomo'nun senaryosunu yazdığı İlk ve Son yapımının yeni sezonun başrol oyuncuları belli oldu.

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İlk ve Son üçüncü sezon başrol oyuncuları belli oldu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 10:04

İlk iki sezonuyla büyük beğeni toplayan İlk ve Son yapımının ilk sezonunda ve yer alırken , ikinci sezonun da ise Ulaş Tuna Astepe ile yer aldı. İlk ve Son yapımının üçüncü sezon başrol oyuncuları ise, ve Timuçin Esen olarak açıklandı.

İLK VE SON ÜÇÜNCÜ SEZON OYUNCULARI BELLİ OLDU

İlk ve Son'un Serkan'ı Timuçin Esen olurken, partneri de belli oldu. Dizinin önceki sezonlarında, ilk olarak Salih Bademci ve Özge Özpirinçci ikilisi Deniz ve Barış’a, ardından Ulaş Tuna Astepe ile Hazal Subaşı, Nilüfer ve Cihan karakterlerine hayat vermişti.

İlk ve Son üçüncü sezon başrol oyuncuları belli oldu!

İlk ve Son'un Serkan'ı Timuçin Esen oldu. Timuçin Esen'e Güneş rolüyle ise Bergüzar Korel eşlik edecek. Timuçin Esen Dönüş filminin çekimlerini bitirirken, Bergüzar Korel ise son olarak Düğüm dizisinde rol aldı.

İlk ve Son üçüncü sezon başrol oyuncuları belli oldu!

İki başrol oyuncunun hayranları ise ikiye bölündü. Bazıları iki ismin birbirlerine çok yakıştığını belirtirken, bazıları ise iki ismin çok uyumlu olmayacağını belirtti.

İlk ve Son üçüncü sezon başrol oyuncuları belli oldu!
ETİKETLER
#Salih Bademci
#özge özpirinçci
#bergüzar korel
#hazal subaşı
#İlk Ve Son
#Timuçin Esen
#Ulaş Tuna Astepe
#Magazin
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