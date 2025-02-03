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İlker Aksum baba oldu! Kızının ismini ilk kez açıkladı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
03 Şubat 2025 17:17 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 17:28
İlker Aksum baba oldu! Kızının ismini ilk kez açıkladı

Son olarak Siyah Kalp dizisinde rol alan İlker Aksum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda baba olduğunu duyurdu. 2023 yılında psikolog Dilay Ekmekçioğlu ile evlenen İlker Aksum, kızlarının dünyaya geldiğini duyurdu.

Yabancı Damat, Çarli, Canım Ailem, 20 Dakika ve Yeşil Deniz gibi yapımlarda rol alan İlker Aksum, 2023 yılında psikolog Dilay Ekmekçioğlu ile evlendi. Çift bugün kızlarına kavuştu. 

İLKER AKSUM BABA OLDU 

Kızı ve eşiyle fotoğrafını paylaşan İlker Aksum, paylaşımına "Lila'mızı kucağımıza aldık. Dualarınızla" notunu düştü. İlker Aksum'un paylaşımına, Taha Baran Özbek, Yasemin Yazıcıoğlu, Emine Ün ve Nursel Köse'den de tebrik mesajı geldi. 

İlker Aksum baba oldu! Kızının ismini ilk kez açıkladı - 1. Resim

Geçtiğimiz gün ünlü rapçi Eypio da üçüncü kez baba olduğunu duyurdu. Üçüncü çocuğunu kucağına alan rap'çi, kızına Anka adını verdi. Sahne adı Eypio olan rap’çi Abdurrahim Akça, üçüncü çocuğunu kucağına aldığı karesini de paylaştı.

İlker Aksum baba oldu! Kızının ismini ilk kez açıkladı - 2. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
23 Mayıs 1971, Isparta doğumlu İlker Aksum, ilk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar'ın teklifiyle “Sır Dosyası” dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. Kısa süre sonra, başrolünü bir şempanzenin oynadığı “Çarli” dizisinde Afakan Dayı olarak yer aldı. Oyuncu daha sonra Yabancı Damat, Canım Ailem, Bizim Yenge, Kötü Yol ve 20 Dakika gibi yapımlarda rol aldı. 

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Kaynak: tgrthaber.com

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