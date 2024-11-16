İlker Ayrık'tan şaşırtan paylaşım! "Dede oldum"

16 Kasım 2024 15:23 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 15:23

Oyuncu İlker Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'dede oldum' notuyla yeni doğmuş kuzularla birlikte çektirdiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Doğa ile iç içe bir yaşan süren İlker Ayrık, beğeni yağmuruna tutuldu.

İstanbul Beykoz​'da bulunan çiftliğinde ailesiyle birlikte yaşamını sürdüren oyuncu​ İlker Ayrık​, sosyal medya paylaşımıyla büyük ilgi görüyor. Kuzularla birlikte fotoğraf paylaşan İlker Ayrık'ın çiftlik​ hayatı da merak edildi.

İLKER AYRIK PAYLAŞTI: DEDE OLDUM

Seksenler ve Geniş Aile dizilerinin sevilen ismi İlker Ayrık, oyunculuğa ara vererek Beykoz'da çiftlikte yaşamaya başlamıştı. Ailesiyle birlikte burada yaşayan ünlü oyuncu sosyal medyasından yeni doğmuş kuzularla bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafa düştüğü notla şaşırtan İlker Ayrık, "Dede oldum. Ama bu dedelik başka dedelik. Rita Çiftlik Ailesi'nin yeni üyeleri hayata gözlerini açtı. Aramıza hoş geldiler. Çiftçiliğe başladığımdan beri en güler yüzlü duygulardan birini yaşıyorum. Çok acayip ya. Sürekli tebessüm ettiriyor. Annenin durumu da gayet iyi, sağlıklı" dedi.

İLKER AYRIK OYUNCULUĞA ARA VERDİ

Eşi ve çocuklarıyla beraber çiftlikte yaşayan İlker Ayrık, yeni yaşamıyla ilgili, "Çiftçilik ve aşçılık yapıyorum, restorancılık yapıyorum. Rap dinliyorum. Ticarete dönüşmesi için kazanıyor olmamız gerekiyor, şu anda öyle değil, hobi amaçlı devam ediyor. Daha iyi olması için çalışıyoruz." demişti.