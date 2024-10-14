İlker İnanoğlu filtreli fotoğraf paylaştı, Şevket Çoruh'un dilinden kurtulamadı

14 Ekim 2024 10:29 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 10:29

Arka Sokaklar dizisinde birlikte rol alan Şevket Çoruh ile İlker İnanoğlu'nun sosyal medya atışmaları takipçilerini bir hayli eğlendiriyor. Set dışında da birlikte sıkça vakit geçiren oyunculardan İlker İnanoğlu filtreli karesini sosyal medyadan paylaştı. Fotoğrafı gören Şevket Çoruh ise espriyi patlattı.

Arka Sokaklar​ dizisinde rol alan İlker İnanoğlu’nun hızlıca sildiği filtreli fotoğraf​ sosyal medyada yayıldı. İnanoğlu'nun fotoğrafı gören rol arkadaşı Şevket Çoruh​ ise esprili yorumuyla güldürdü.

İLKER İNANOĞLU​'NUN FİLTRELİ PAYLAŞIMA ŞEVKET ÇORUH'TAN ESPRİLİ CEVAP

İlker İnanoğlu instagram​ hesabından paylaştığı filtreli fotoğrafını kısa sürede sildi. Tamamen değişmiş yüz ifadesiyle dikkat çeken kare, Şevket Çoruh'un diline dolandı. Kısa sürede silinen kare kullanıcıları şoke etse de, Şevket Çoruh, espriyi patlattı. Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu'nun karesine "İlker İnanamıyorumoğlu" esprisi yaptı.

İlker İnanoğlu, her ne kadar fotoğrafı kısa sürede silmiş olsa da kare sosyal medyada yayıldı. Viral olan kare şevket Çoruh'un yorumuyla da dikkat çekti.