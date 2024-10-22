İlyas Yalçıntaş bildiğini de unuttu! Kandıralı Ferdi etkisi konseri sardı

22 Ekim 2024 16:29 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 16:34

İlyas Yalçıntaş, konserinde İncir şarkısını söylediği esnada şarkı sözlerini unutunca gülme krizine girdi. Daha önce video çektiği Kandıralı Ferdi’ye göndermede bulunan İlyas Yalçıntaş, “Ulan Ferdi, Allah cezanı vermesin!” dedi.

İlyas Yalçıntaş, sahnede İncir şarkısını söylediği sırada daha önce birlikte düet yaptığı Kandıralı Ferdi ile birlikte söylediği şekilde söyleyince kahkahalar havada uçuştu. Kandıralı Ferdi gibi sözleri birbirine karıştıran İlyas Yalçıntaş, Kandıralı Ferdi'ye laf attı.

İLYAS YALÇINTAŞ, KANDIRALI FERDİ GİBİ SÖZLERİ KARIŞTIRDI

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş sahnede 'İncir' şarkısının sözlerini karıştırdı. Yalçıntaş şarkıyı Kandıralı Ferdi gibi 'Birisi bir duman' diyerek söyledi. Hatasını fark eden Yalçıntaş seyircilerden özür diledi.

Şarkı sözlerini birbirine karıştırarak söyleyen Kandıralı Ferdi ile daha önce buluşan İlyas Yalçıntaş, "Bildiğimi de unuttum" demişti. Şarkıyı, sosyal medya fenomeni Kandıralı Ferdi gibi "Birisi bir duman" olarak söyleyen Yalçıntaş sahnede gülme krizine girdi.