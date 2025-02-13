İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan ceza

İstanbul'da Ocak 2024'de şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın, İran uyruklu Mahsa H.'ye mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı. Geçtiğimiz duruşmada mesaj attığını kabul eden şarkıcı İlyas Yalçıntaş, 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İLYAS YALÇINTAŞ'A PARA CEZASI

Müşteki avukatı Ali Kemal Atçeken esasa ilişkin ifadesinde, ‘'Sanık İlyas Yalçıntaş'ın tanınmış bir kişi olması nedeniyle topluma örnek olması gerekir. Bu olay sadece hakaret dosyası değildir, kadına karşı şiddetin toplumda geldiği noktayı göstermektedir. Cezalandırılmasını talep ederiz'' dedi.

Sanık Yalçıntaş'ın avukatı Talha Duman ise ‘'Asıl müvekkilimin mağdur olduğu olaylar nedeniyle gerekli suç duyurularımızı yapmıştık. Müvekkil ağır tahrik altında kalmıştır, manevi buhran sonucunda başka bir çaresi kalmadan söz konusu mesajları atmıştır. Beraatını talep ederiz'' ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık İlyas Yalçıntaş'ı ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.