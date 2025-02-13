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 | Dilek Ulusan

İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan ceza

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, tabancı uyruklu kadına mesaj yoluyla hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Mahkeme İlyas Yalçıntaş'ın ‘hakaret' suçundan 3 bin 750 lira adli para cezası ödemesine karar verdi.

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İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan ceza
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 09:24

İstanbul'da Ocak 2024'de şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın, İran uyruklu Mahsa H.'ye mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı. Geçtiğimiz duruşmada mesaj attığını kabul eden şarkıcı İlyas Yalçıntaş, 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İLYAS YALÇINTAŞ'A PARA CEZASI

Müşteki avukatı Ali Kemal Atçeken esasa ilişkin ifadesinde, ‘'Sanık İlyas Yalçıntaş'ın tanınmış bir kişi olması nedeniyle topluma örnek olması gerekir. Bu olay sadece hakaret dosyası değildir, kadına karşı şiddetin toplumda geldiği noktayı göstermektedir. Cezalandırılmasını talep ederiz'' dedi.

Sanık Yalçıntaş'ın avukatı Talha Duman ise ‘'Asıl müvekkilimin mağdur olduğu olaylar nedeniyle gerekli suç duyurularımızı yapmıştık. Müvekkil ağır tahrik altında kalmıştır, manevi buhran sonucunda başka bir çaresi kalmadan söz konusu mesajları atmıştır. Beraatını talep ederiz'' ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık İlyas Yalçıntaş'ı ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Sıkça Sorulan Sorular

İLYAS YALÇINTAŞ KİMDİR?
7 Mart 1989, Erzincan doğumlu İlyas Yalçıntaş, 16 yaşında gitaristlik yapmaya başladı. 2014 yılında X Factor Türkiye yarışmasına arkadaşları İskender Külekçi'nin sözlerini yazdığı, bestesini Orçun Karamuk'un yaptığı "İncir" adlı şarkıyla katıldı. 2015 yılında Behzat Gerçeker & Enbe Orkestrası ile bu şarkıyı tekrar düzenledi.
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