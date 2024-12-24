İnan Kıraç hastaneden rapor alarak 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi! Koç ailesi karıştı

24 Aralık 2024 16:02 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 16:02

87 yaşındaki İnan Kıraç hastaneden rapor alarak 75 yaşındaki Emine Alagonya ile evlendi. İnan Kıraç ile evlenen Emine Alangoya, eşinin vakfının başına geçti ve iki kızını da burada işe aldı.

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Suna Kıraç'ın vefat etmesinin ardından evlat edindiği İpek Kıraç ile yaşadığı miras kavgasıyla gündemden düşmeyen 87 yaşındaki İnan Kıraç, tedavi gördüğü hastaneden rapor alarak 75 yaşındaki Emine Alagonya ile evlendi.

KOÇ​ AİLESİNİ KARIŞTIRAN EVLİLİK

Koç ailesinin damadı İnan Kıraç, 52 yıl Koç Holding'in finans grubunda çalışan Emine Alagonya ile evlendi. Emine Alagonya, İnan Kıraç’ın kurduğu vakfın genel müdürlüğünde çalışmaya başlarken, iki kızı da bir süre önce İnan Kıraç vakfından çalışmaya başladı.

Bir süre önce, İnan Kıraç’ın 40 yıllık asistanı Ayşe Kurt’u işten çıkarmasını ve başta kızı İpek Kıraç olmak üzere bir çok insanla arasının bozulmasını isim vermeden Emine Alangoya’ya bağlayan Can Kıraç yaptığı paylaşımda imalarıyla gündem olmuştu.

Can Kıraç, “Ayşe Kurt kardeşim, senin İnan Kıraç'tan ayrılma durumunu bugün daha sakin bir kafayla değerlendirdim. Kimse kimseye hayat boyu bağlı kalamaz. Ancak bazı örnekler vardır ki bu beraberlikler tarafların kişiliği ile bütünleşir, 'karakter' göstergesi olur. Tıpkı senin bu vakanda olduğu gibi. İnan Kıraç'ı senden koparanları ve İnan'ı bunun için ayıplıyorum. İnan Kıraç'ın Vehbi Koç'un damadı olma sorumluluğunu taşıyamamış olmasına, 'Koç kültürü' ile yaşamaya devam eden biri olarak 'esef' ediyorum.” sözleriyle isim vermeden abisine göndermede bulunduğu öne sürüldü.