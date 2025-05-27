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 | Dilek Ulusan

İnan Kıraç’ın evliliğinin iptali davasında karar çıktı

İş adamı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali için açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, Kıraç’ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Duruşma, 4 Temmuz tarihine ertelendi.

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İnan Kıraç’ın evliliğinin iptali davasında karar çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 17:27

87 yaşındaki İnan Kıraç hastaneden rapor alarak 75 yaşındaki Emine Alagonya ile evlendi. İş adamı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali için açtığı davada mahkeme, Kıraç’ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi.

İPEK KIRAÇ MAHKEMEYE VERDİ, MAHKEME KARARINI VERDİ

Hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Raporda, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığının ve vasi tayin edilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nde bugün ikinci celsesi görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Avukatların taleplerini değerlendiren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için 4 Temmuz tarihine erteledi.

İnan Kıraç’ın evliliğinin iptali davasında karar çıktı

İnan Kıraç'ın vasileri avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin, duruşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi tarafından Emine Alangoya’nın Sayın İnan Kıraç’a ve bulunduğu konuta yaklaşmaması yönünde uzaklaştırma kararı verilmiştir. 22 Mayıs 2025 tarihinde hastanedeki ziyaretimiz sırasında Sayın İnan Kıraç’ın kalabalık bir grupla birlikte hastaneden çıkarılmaya çalışıldığı tarafımızca son anda fark edilmiştir. Sayın İnan Kıraç'ın hastanenin çıkış kapısında kendisini hazır olarak bekleyen bir araca doğru yönlendirildiği görülmüş; tüm uyarı ve çabalarımıza rağmen Sayın İnan Kıraç kendisini bekleyen özel araç ile hastaneden iznimiz olmaksızın kaçırılmış ve olay derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmiştir" denildi.

İnan Kıraç’ın evliliğinin iptali davasında karar çıktı
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