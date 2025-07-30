İnan Kıraç'ın iptal edilen evliliğine jet inceleme!

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek, evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı. Evlilik iptali sonrası hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) verilen iptal kararıyla ilgili inceleme başlattı.

İNAN KIRAÇ'A VASİ ATANDI

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre fiili ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, geçici olarak vasi atamıştı. Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde ise vasinin belirlenmesi için açılan davada karar verilerek kalıcı vasiler atanmıştı.

İNAN KIRAÇ EVLİLİĞİ İÇİN MÜFETTİŞ DEVREYE GİRDİ

Görevlendirilen müfettiş, mahkeme hakiminin, "vesayet kararı ve vasi atamaları sürecindeki işlemleri", "iddialarda yer alan dosyaların belli vasilere verilmesi yönünde baskı yapıldığı" ve "yüksek meblağlı vekalet ücreti ödendiği" iddialarını kapsamlı şekilde inceleyerek rapor hazırlayacak.

İNAN KIRAÇ KIZI İPEK KIRAÇ'I EVLATLIKTAN REDDETTİ

İnan Kıraç, tüm mal varlığına el koymak istediği gerekçesiyle kızı İpek Kıraç’ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı. İnan Kıraç, 2020 yılında hayatını kaybeden eşi, Suna Kıraç’ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç’a bu yılın başında dava açmıştı. İnan Kıraç, Suna Kıraç’ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç’a intikal eden Temel Ticaret ve Yatırım AŞ’nin yüzde 20.13 hissesine tedbir konulmasını istemiş ve tamamı İpek Kıraç’ın mülkiyetine geçen hisse senetlerinin Medeni Kanun uyarınca yüzde 25’inin kendi adına tescil edilmesini talep etmişti. İpek Kıraç ise babası İnan Kıraç'a karşı dava açarak, İnan Kıraç'ın mal kaçıran ve halen kaçırmakta bir konumda olduğunu iddia etti. Babasının mal varlıklarına el konulmasını talep etti.