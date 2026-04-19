Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

İnci Taneleri dizisinin final yapma sebebi ortaya çıktı! İnci Taneleri'nin Nusret'i Rıza Kocaoğlu ilk kez açıkladı

51. bölümde Kanal D ekranlarına veda eden İnci Taneleri dizisinin neden bu kadar erken final yaptığı ortaya çıktı. İnci Taneleri dizisinin oyuncularından Rıza Kocaoğlu, Fatih Altaylı'nın programında diziye yönelik merak edilenleri açıkladı.

Kanal D ekranlarının gitgelli dizisi 'nde beklenmeyen ani final kararı, dizinin sıkı takipçilerini büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Sektör içerisinde diziye dair pek çok spekülasyon öne sürülürken, bu duruma karşı sessiz kalan isimlerden olan , nihayet gizemiyle merak uyandıran dizisi için açıklamada bulundu. Sunuculuğunu 'nın yaptığı bir programa konuk olarak katılan İnci Taneleri oyuncusu Rıza Kocaoğlu, dizinin erken finali ile ilgili merak edilenleri tüm samimiyetiyle açıkladı.

İnci Taneleri dizisinin oyuncusu Rıza Kocaoğlu, Fatih Altaylı'nın programında dizinin erken finali hakkında açıklamalarda bulundu.
Dizinin ilk etapta 16 bölüm olarak planlandığı ancak çekimlerin geç başlaması ve diğer dizilerin yayın dönemiyle çakışması nedeniyle aksaklıklar yaşandığı belirtildi.
Yılmaz Erdoğan'ın, izlenme oranlarındaki düşüş nedeniyle hikayeyi 7 bölüme topladığı ifade edildi.
Rıza Kocaoğlu, dizinin televizyonun beklentilerine göre şekillenmek yerine kendi bakış açısını sürdürmeyi tercih ettiğini ve başlangıçtaki çizgisini koruyabileceğini söyledi.
Karakterine ve çevresine silah verilmediğini, Yılmaz Erdoğan'ın vurma kırma gibi televizyonda tutan unsurlara girmeden kendi hayat bakışını yansıtmaya çalıştığını belirtti.
İNCİ TANELERİ DİZİSİ NEDEN ERKENDEN BİTTİ? RIZA KOCAOĞLU KONUYLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

Kanal D ekranlarının ses getiren projelerinden olan İnci Taneleri dizisinde rol alan Rıza Kocaoğlu, katıldığı programda diziye yönelik samimi itiraflarda bulundu.

Dizinin ilk etabında 16 bölüm olarak plana geçirildİğini fakat çekimlerin planlanan tarihten geç başlaması ve diğer dizilerin yayın dönemi ile örtüşmesi sebebiyle bazı aksaklıklar olduğuna değindi.

İNCİ TANELERİNİN NUSRET'İ RIZA KOCAOĞLU'NDAN SAMİMİ AÇIKLAMA

İnci Taneleri'nin Nusret'i program sırasında rol aldığı son dizisi olan İnci Taneleri için, "Organize İşler’i çektik. Diziye Eylül de girmemiz gerekiyordu. Şubat'ta girdik. Öbür diziler başlamış oldu.

Zaten 16 bölüm çekip bitirecektik. İzlenme düştüğü için galiba o hikâyeyi 7 bölüme toparladı.” ifadelerinde bulundu.

RIZA KOCAOĞLU: BAŞLADIĞI ÇİZGİYİ KORUYABİLİRDİ...


Oyuncu Rıza Kocaoğlu, sözlerinin devamında ise, “Başladığı çizgiyi koruyabilirdi ama televizyonun beklentisine göre şekillendirmek yerine kendi bakışını sürdürmeyi tercih etti.

Genel olarak o başladığı tonda devam edebilirdi. Kendi etiğinden ödün vermedi, televizyonun ondan istediği yere götürmedi. Benim oynadığım karakter ve çevresine elimize silah vermedi. Yılmaz abi oraya çok direndi. Televizyonda tutan vurma kırma işlerine girmeyip kendi hayat bakışını dizide de göstermeye çalıştı” diyerek sözlerini bitirdi.

