İnci Taneleri dizisinin final yapma sebebi ortaya çıktı! İnci Taneleri'nin Nusret'i Rıza Kocaoğlu ilk kez açıkladı

Kanal D ekranlarının gitgelli dizisi İnci Taneleri'nde beklenmeyen ani final kararı, dizinin sıkı takipçilerini büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Sektör içerisinde diziye dair pek çok spekülasyon öne sürülürken, bu duruma karşı sessiz kalan isimlerden olan Rıza Kocaoğlu, nihayet gizemiyle merak uyandıran dizisi için açıklamada bulundu. Sunuculuğunu Fatih Altaylı'nın yaptığı bir programa konuk olarak katılan İnci Taneleri oyuncusu Rıza Kocaoğlu, dizinin erken finali ile ilgili merak edilenleri tüm samimiyetiyle açıkladı.
Rıza Kocaoğlu, katıldığı programda diziye yönelik samimi itiraflarda bulundu.
Dizinin ilk etabında 16 bölüm olarak plana geçirildİğini fakat çekimlerin planlanan tarihten geç başlaması ve diğer dizilerin yayın dönemi ile örtüşmesi sebebiyle bazı aksaklıklar olduğuna değindi.
İnci Taneleri'nin Nusret'i program sırasında rol aldığı son dizisi olan İnci Taneleri için, "Organize İşler’i çektik. Diziye Eylül de girmemiz gerekiyordu. Şubat'ta girdik. Öbür diziler başlamış oldu.
Zaten 16 bölüm çekip bitirecektik. İzlenme düştüğü için galiba Yılmaz Erdoğan o hikâyeyi 7 bölüme toparladı.” ifadelerinde bulundu.
Oyuncu Rıza Kocaoğlu, sözlerinin devamında ise, “Başladığı çizgiyi koruyabilirdi ama televizyonun beklentisine göre şekillendirmek yerine kendi bakışını sürdürmeyi tercih etti.
Genel olarak o başladığı tonda devam edebilirdi. Kendi etiğinden ödün vermedi, televizyonun ondan istediği yere götürmedi. Benim oynadığım karakter ve çevresine elimize silah vermedi. Yılmaz abi oraya çok direndi. Televizyonda tutan vurma kırma işlerine girmeyip kendi hayat bakışını dizide de göstermeye çalıştı” diyerek sözlerini bitirdi.