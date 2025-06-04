İnci Türkay, Defne Joy Foster'ın ölümünden 2 saat öncesini anlattı

Yıllar önce yayınlanan ve unutulmaz yapımlar arasına giren Sihirli Annem dizisi, Sihirli Annem Hepimiz Biriz sinema filmiyle izleyicisiyle buluştu. İlk haftasında iyi bir izlenme elde eden dizinin oyuncuları katıldıkları programda samimi açıklamalarda bulundu. İnci Türkay, o dönem komşu olan Defne Joy Foster'ın ölmeden 2 saat önce kendisine geldiğini anlattı.

İNCİ TÜRKAY, DEFNE JOY FOSTER'IN ÖLMEDEN 2 SAAT ÖNCESİNİ ANLATTI

Defne Joy Foster ile bir dönem küs olduğunu belirten İnci Türkay, "Set bitti eve geldim Nişantaşı'na o gün. Ben griptim. Geldi yanıma komşumdu Topağacı'nda oturuyordu. Geldi bana dedi ki, "Hadi kalk gidelim". Hastayım nereye gideceğim. Ama bir barıştık orada. Küslüğümüz de çok komik zaten hemen barışırdık. Çıkamam hastayım dedim. "Ya ne olur gel" diye ısrar etti. Sen de ne gidiyorsun. Akşam akşam ne işin var. Boşver otur burada dedim. "Ben sıkılırım" dedi. O salondan çıktığı sabah ölüm haberi aldım ve o salonda belki 3-4 gece uyumadan çıktığı yere baktım" dedi.

SİHİRLİ ANNEM FİLMİNDE DEFNE JOY FOSTER SÜRPRİZİ

Büyük bir kitle tarafından merakla beklenen Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'e damga vuran an ise yıllar önce aramızdan ayrılan Defne Joy Foster'ın yapay zekayla filme dahil edilmesi oldu. Foster'ın rol aldığı sahnede Eda ve Betüş konuşması seyirciye duygulandıran anlar yaşattı.