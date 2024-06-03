İndirimde sinir krizi geçiren genç kızın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

03 Haziran 2024 12:07 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 12:08

Bir kozmetik markasının indiriminde çalışan kadınla kavga eden genç kızın videosu günlerce konuşuldu. Gözlerini açarak bağıran kadının filtreli paylaşımları sosyal medyada ilgi gördü.

İNDİRİMDE SİNİR KRİZİ GEÇİREN GENÇ KIZIN PAYLAŞIMLARI ŞAŞIRTTI

Bir kozmetik markasının yaptığı yüzde 75 indirimin ardından kavgalar sosyal medyadan paylaşıldı. Bir genç kızın mağaza çalışanına “Senin çalışanın bana gerizekalı diyemez” bağırmıştı. Kadının sözleri söylerken çekilen video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Genç kızın sosyal medyada paylaştığı filtreli fotoğrafları tartışmalara neden oldu.