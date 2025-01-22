İnsanlar can verirken, kayak keyiflerini bölmemişlerdi! Şahan Gökbakar da isyan etti

22 Ocak 2025 07:57 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 07:58

Kartalkaya'da 76 vatandaşın hayatını kaybettiği otel yangını faciası esnasında duyarsızca kayak yapan insanlar tepki çekti. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da ‘insanlık ölmüş’ dedirten bu görüntülere kayıtsız kalamadı.

Bolu’nun kış turizmi merkezi Kartalkaya'daki yangın​ felaketi 76 vatandaşımızı canından etti. Büyük bir toplumsal travma olarak Türkiye’nin ortak hafızasına kazınan olay esnasında çevre otellerde konaklayan insanların duyarsız tavrını gösteren bir video gündeme oturdu.

ŞAHAN GÖKBAKAR KENDİNİ TUTAMADI

Sosyal medyada binlerce yorum ala bir video kaydında bölgedeki diğer otellerde konaklayan insanların, kayak keyfine aralıksız devam ettiğini gösteren bir video yayılmış, hayrete düşüren bu duyarsızlık tepki çekmişti. Videoya öfkelenen isimlerden biri de ünlü komedyen Şahan Gökbakar, oldu.

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ"

Şahan Gökbakar, X hesabından söz konusu videonun altına yaptığı yorumda "Yan otelde yangında insanlar çoluk çocuk can vermiş. Hiçbir şey olmamış gibi pistte kayak yapıyorlar. Lan siz nasıl insansınız?" çıkışında bulundu.