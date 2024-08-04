Instagram erişim yasağı Sena Sever'i çıldırttı! Para kazanamayınca sitem etti

04 Ağustos 2024 16:39 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 16:46

Instagram için 48 saatlik süre doldu! Ne erişim engeli kaldırıldı ne de mahkeme kararı geldi: Gözler ekim ayında

Instagram için 48 saatlik süre doldu! Ne erişim engeli kaldırıldı ne de mahkeme kararı geldi: Gözler ekim ayında

Instagram için kritik saatler! Sosyal medya platformu ya kalıcı kapatılacak ya da otomatik açılacak

Instagram için kritik saatler! Sosyal medya platformu ya kalıcı kapatılacak ya da otomatik açılacak

NASA astronotu 'bir daha asla çekilemeyecek' fotoğrafı Instagram'dan paylaştı!

NASA astronotu 'bir daha asla çekilemeyecek' fotoğrafı Instagram'dan paylaştı!

Instagram'ın 2 Ağustos'ta mahkeme kararı olmadan Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından erişimi engellendi. Bu engelden hiç şüphesiz en çok etkilenen kazancını sosyal medyadan elde eden fenomenler oldu.

INSTAGRAM ERİŞİM YASAĞI SENA SEVER'İ ÇILDIRTTI!

Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan fenomen Sena Sever, duruma tepki gösterdi. Yasaklı olan uygulamadan bir paylaşım yapan Sever, "'Olmasa da olur' denecek bir platform olarak görmek büyük sığlıktır" ifadeleri kullanarak, "Dilerim çalıştığınız kurum, işlettiğiniz dükkanınız hiçbir sebep yokken bir sabah kalktığınızda 'Kapatıldı, açılamaz' mührüyle karşılaşmaz." dedi.

"UMARIM DÜKKANINIZ 'KAPATILDI, AÇILAMAZ' MÜHRÜYLE KARŞILAŞMAZ"

Yasağa tepki gösteren Sena Sever, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Instagram'ı sadece Influencerların çok para kazandığı, herkesin hayatlarını, dünyalarını paylaştığı, 'Olmasa da olur' denecek bir platform olarak görmek büyük sığlıktır. Bu karar; turizm, eğlence, müzik, e-ticaret alanlarına ciddi şekilde zarar vermektedir.

'Oh iyi oldu', 'Parasız kalsınlar da akılları başlarına gelsin' deyip, sadece Instagram'ı milyonlar kazanan influencerlardan ibaret sanıp bu karara sevinen insanlar olduğunu gördükçe daha da şaşırıyorum. Dilerim çalıştığınız kurum, işlettiğiniz dükkanınız hiçbir sebep yokken bir sabah kalktığınızda 'Kapatıldı, açılamaz' mührüyle karşılaşmaz.

Instagram'da kıyafet butikleri, turizm rehberleri, oteller, ajanslar, tüm e-ticaret yapan satış store'ları; hastalıkla savaşan ve bağış için bir günü bile kıymetli olan SMA'lı bebekler ve sayamayacağım daha çok alan var.

Kendi alanımdan örnek verecek olursam; dün gece uzun zaman emek verdikleri, üzerine titredikleri, milyonlar harcadıkları şarkıları, klipleri dinleyicilerle buluşturan yıldızların; şarkılarını tanıtabilecekleri en büyük alana şu anda erişilemiyor. Şarkılarını dinleyicilere ulaştıramıyorlar. Bu emekçi insanlar, ne yapsınlar? Elinize vicdanınıza koyun lütfen.

Bu yanlıştan en kısa sürede dönülmesini, böyle bir hatanın ciddi zararlar verebileceğini düşünerek kısıtlamaya son verilmesini diliyorum"