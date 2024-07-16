Instagram fenomenliğinden insan kaçakçılığına! Detaylar hayrete düşürdü: Cinsel istismar, kölelik, tehdit...

16 Temmuz 2024 12:15 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 12:44

Sosyal medya fenomeni Kat Torres, yoksul bir hayattan gösterişli bir hayata adım adım ulaştı. Sosyal medyada oldukça popüler hale gelen genç fenomen, binlerce kişiye "başarıya nasıl ulaşılacağı" konusunda yaşam koçluğu yaptı.

Ancak olayın perde arkasından çok farklı olaylar çıktı. Brezilyalı "sağlık" fenomeninin, takipçilerini insan kaçakçılığı ve kölelikten oluşan bir tuzağa düşürdüğü kararına varıldı ve hapis cezasına çarptırıldı.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

BBC'nin haberine göre, Torres, Brezilya'da bir kadının insan ticareti ve köleleştirilmesi suçundan sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Her iki kadının da Eylül 2022'de kayıp olduğu bildirilmişti. Bu durum FBI'ın aramasına yol açmış ve bu da sosyal medya yıldızının ani düşüşüne neden olmuştu.

Torres, Brezilya'nın gecekondu mahallelerinden birinde yaşarken hayatı bir anda değişti. Leonardo DiCaprio ve diğer ünlülerle parti yapmaya başlayan genç model Instagram'da bir milyondan fazla takipçiye ulaştı.

CİNSEL İSTİSMAR DETAYI

Ancak sosyal medyadaki ihtişam ve gösterişin altında, mağdurları zorlama ve cinsel istismara maruz kaldıklarını iddia ediyorlar.

Torres'in kurbanlarından Ana, BBC'ye şunları söyledi: "Dergilerin kapaklarındaydı. Leonardo DiCaprio gibi ünlü kişilerle birlikte görüldü. Gördüğüm her şey inandırıcıydı"

Kendini cadı ilan eden ve ruhani liderlerden ve iş koçlarından ilham aldığı söylenen Torres, kurbanları evinde kendisi için ücretsiz çalışmaları için ikna etmekle suçlanıyor.

Ana ve diğer takipçiler, Torres'in tavsiyelerini dinlemenin kendilerini ailelerinden ve arkadaşlarından giderek daha fazla uzaklaştırdığını söyledi.

KEDİ İDRARI KAPLI KOLTUKTA UYKU

Torres, 2019 yılında Ana'dan New York'a taşınmasını ve kendisine hayvanlarıyla ilgilenme, yemek pişirme, çamaşır yıkama ve temizlik gibi konularda yardımcı olarak evde kalmasını istedi.

Ancak eve vardığında, dairenin fenomenin çevrimiçi varlığının ihtişamıyla uyuşmadığını gördü.

Genç kadın kedi idrarıyla kaplı bir kanepede uyuduğunu ve Torres'e vakit ayırabilmek için sadece birkaç saat uyumasına izin verildiğini iddia etti.

Ana, "Şimdi görüyorum ki beni köle olarak kullanıyordu... Bundan bir tatmin duyuyordu" dedi ve yaptığı işin karşılığında hiçbir zaman ücret almadığını da sözlerine ekledi.

Soruşturmaya göre Desirrê Freitas isimli başka bir kurban ve üçüncü bir Brezilyalı kadın, Torres'in paralarını sakladığını, birbirleriyle konuşmalarını yasakladığını ve tuvaleti kullanmak için bile odalarından çıkarken izin almalarını istediğini söyledi.

SEKS İŞÇİSİ OLMAYA İKNA ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Freitas, Torres'in daha sonra kendisini seks işçisi olmaya ikna etmeye çalıştığını söyledi. Genç kadın bu teklifi ilk başta reddetse de sonunda pes ettiğini aktardı.

Kadınlar, Torres'in günlük bin dolardan 3 bin dolara çıkan kazanç kotasını karşılamazlarsa eve girmelerine izin verilmediğini belirtti.

Banka ekstreleri, mağdur Freitas'ın Haziran ve Temmuz 2022'de Torres'in hesabına 21 bin dolardan fazla para aktardığını gösteriyor.

Eylül 2022'de iki genç kadının Brezilya'daki arkadaşları ve aileleri, öldürülmüş olabileceklerinden endişe ederek onları bulmak için sosyal medya kampanyası başlattı.

Brezilya'daki bir hapishanede verdiği röportajda, Torres hiçbir zaman kimseyi zorlamadığı konusunda ısrarcıydı.

Torres tarafından dolandırılan veya istismara uğrayan 20'den fazla kadın bulunuyor.