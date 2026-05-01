Instagram'ı kapatılan Giray Altınok'tan tepkili paylaşım gecikmedi: Kendim olduğunu anlatmakla uğraşmayacağım

Sosyal medya hesabına attığı bir fotoğraf nedeniyle telif yiyen Giray Altınok'tan tepkili paylaşım geldi. Yüzü görünmeyen bir kişinin olduğu görülen fotoğraftan sonra hesabı askıya alınan Giray Altınok, takipçilerine açıklamada bulundu.

GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 17:53
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 18:04

Kanal D ekranlarında yayınlanan '' yarışma programının sunucusu , son zamanlarda adı magazin gündeminde sıklıkla anılan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 'Prens' dizisindeki oyunculuk performansı ve karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü Giray Altınok, rol aldığı bu dizi sayesinde ismini geniş bir kitleye ulaştırmış ve ekranların beğenilen oyuncularından biri olmuştu. Sosyal medyada yaptığı bir paylaşım yüzünden sayfasının kapatıldığını öne süren Giray Altınok, verdiği tepkiyle gündeme geldi. Sosyal medya hesabı askıya alınan Giray Altınok, yaptığı paylaşımla dikakt çekti.

Kanal D'de yayınlanan 'The Traitors Türkiye' programının sunucusu Giray Altınok'un, kendi fotoğrafına telif atılması nedeniyle Instagram hesabının askıya alınması üzerine yaptığı açıklama gündeme geldi.
Giray Altınok'un yüksek takipçili 'bongomy' kullanıcı adlı Instagram hesabı askıya alındı.
Altınok, hesabının kapatılma nedenini kendi fotoğrafına telif atılması olarak açıkladı.
Ünlü oyuncu, bu duruma şaşırarak, 'Öyle birinin koltukta oturan fotoğrafına telif atabiliyormuşsunuz' dedi.
Hesabının ne zaman açılacağı konusunda belirsizlik olduğunu belirten Altınok, 'Kendimin kendim olduğunu anlatmakla uğraşamayacağım' ifadesini kullandı.
Hayranlarına seslenerek kimseyi engellemediğini ve hesabının askıya alındığı için erişim sağlayamadığını duyurdu.
HESABI KAPATILAN GİRAY ALTINOK'TAN AÇIKLAMA: KENDİM OLDUĞUNU ANLATMAKLA UĞRAŞMAYACAĞIM!

Oyuncu ve senarist Giray Altınok, yüksek takipçili sosyal medya hesabında "bongomy" kullanıcı adıyla açılan hesabının askıya alınma nedenini, kendi fotoğrafına telif atılması olarak izah etti.

Başına gelen bu ilginç olayın enteresanlığna değinen Giray Altınok, "Öyle birinin koltukta oturan fotoğrafına telif atabiliyormuşsunuz haberiniz olsun" diyerek durumu garipsediğini ifade etti.

Askıya alınan hesabının tam olarak ne zaman açılacağını kestiremeyen oyuncu Giray Altınok,"Kendimin kendim olduğunu anlatmakla uğraşamayacağım için açılır mı ne zaman açılır bilmiyorum. Açılırsa görüşürüz artık" demekle yetindi.

GİRAY ALTINOK, HAYRANLARINA SESLENDİ: KİMSEYİ ENGELLEMEDİM!

Instagram hesabında aktif paylaşımlarda bulunan Giray Altınok, hayranlarının kendisini Instagram'da bulamaması üzerine konuya açıklık getirme durumunda kaldı.

Takipçilerinin kendi hesabını bulamaması üzerine Giray Altınok, hesabının askıya alınması nedeniyle erişim sağlaamadığını ifade etti. Giray Altınok, açıklamasını şu sözlerle bitirdi:

"Çok soran olmuş kimseyi engellemedim yani. Sevgiler".

