İntizar, Cnbce adlı kanalda Saba Tümer’in programında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Sanatçı, Eşref Rüya dizisi için hazırladığı şarkının ardından beklenmedik bir ilgi gördüğünü ifade etti. Bu süreçte rakip yapım Yeraltı dizisinden de teklif aldığını söyleyen İntizar, söz konusu teklifi kabul etmediğini açıkladı. Başarılı sanatçı sözleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Açıklama kısa sürede gündem olurken, hayranları farklı yorumlarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ İntizar’dan dikkat çeken açıklama! “Eşref Rüya sonrası rakip dizi teklifini reddettim” Şarkıcı İntizar, Eşref Rüya dizisi için yaptığı 'Bıçak' şarkısıyla büyük beğeni topladıktan sonra, rakip yapım olan Yeraltı dizisinden gelen teklifi reddettiğini açıkladı. İntizar, Eşref Rüya dizisi için hazırladığı 'Bıçak' adlı şarkısının beklenmedik bir ilgi gördüğünü belirtti. Bu süreçte Yeraltı dizisinden de şarkı yapması için teklif aldığını ancak kabul etmediğini söyledi. İntizar, Yeraltı dizisi teklifini reddetme nedenini 'kendine yakıştıramaması' olarak açıkladı. Eşref Rüya dizisinin yapımcıları başlangıçta İntizar'dan 'Firari' şarkısını istemiş ancak İntizar daha sonra 'Bıçak' şarkısını önermiştir. İntizar, Eşref Rüya dizisinin fanı olduğunu ve Haluk Şentürk'ü aradıklarını belirtti.

İNTİZAR EŞREF RÜYA DİZİSİNDEKİ BIÇAK ŞARKISI BEĞENİ TOPLADI

Şarkıcı İntizar’ın Eşref Rüya dizisi için hazırladığı “Bıçak” adlı şarkı, yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gördü. 10 Şubat 2026 tarihinde Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan eser, dizinin duygusal sahnelerine güçlü bir atmosfer kazandırarak izleyicilerden tam not aldı.

Nisan (Demet Özdemir) ve Eşref (Çağatay Ulusoy) karakterlerinin aşk hikâyesinden ilham alınarak hazırlanan şarkı, özellikle dramatik sahnelerde kullanılan müziklerle dikkat çekti. Dizideki flash-back (geriye dönüş) sahnelerinde öne çıkan “Bıçak”, güçlü vokali ve duygusal altyapısıyla izleyiciyi derinden etkiledi.

Kısa sürede sosyal medyada da konuşulmaya başlanan şarkı, TikTok ve YouTube gibi platformlarda yoğun şekilde paylaşılmaya devam ediyor. Dinleyiciler, eserin hem sözleri hem de melodisinin dizinin hikâyesiyle güçlü bir uyum yakaladığını belirtiyor.

İNTİZAR YERALTI DİZİSİNİ NEDEN REDDETTİ

Ünlü şarkıcı ve besteci İntizar’ın Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisine özel olarak Bıçak adlı şarkıyı besteledi. Şarkıcının Bıçak bestesi Eşref Rüya dizisi fanları tarafından da beğeni topladı. İntizar Saba Tümer’in programında Eşref Rüya dizisine Bıçak şarkısını nasıl yaptığını açıkladı.

“ Eşref Rüya’da ilk firari şarkımı istemişlerdi. Firari’yi ben dedim ki; sevgili Burak yapımcısı ben size başka bir şarkı söyleyeyim. Haluk Şentürk’ü aramışlardı. Diziyi izledim ve fanıyım.” sözleriyle dile getirdi.

Çarşamba akşamları yayınlanan diğer bir dizi olan Yeraltı’nın yapımcıları da İntizar’dan diziye özel şarkı yapmasını istemiş. Ünlü şarkıcı gelen teklifi hiç düşünmeden reddettiğini açıkladı. İntizar, “ Ben çok profesyonel değilim. Amatör profesyonelim hala. Kabul etmedim. Kendime yakıştıramıyorum böyle şeyleri.” sözleriyle Yeraltı dizisine şarkı yapmak istemediğini ifade etti.