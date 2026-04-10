İntizar’dan dikkat çeken açıklama! “Eşref Rüya sonrası rakip dizi teklifini reddettim”

İntizar, Cnbce adlı kanalda Saba Tümer’in programında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Sanatçı, Eşref Rüya dizisi için hazırladığı şarkının ardından beklenmedik bir ilgi gördüğünü ifade etti. Bu süreçte rakip yapım Yeraltı dizisinden de teklif aldığını söyleyen İntizar, söz konusu teklifi kabul etmediğini açıkladı. Başarılı sanatçı sözleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Açıklama kısa sürede gündem olurken, hayranları farklı yorumlarda bulundu.
Şarkıcı İntizar’ın Eşref Rüya dizisi için hazırladığı “Bıçak” adlı şarkı, yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gördü. 10 Şubat 2026 tarihinde Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan eser, dizinin duygusal sahnelerine güçlü bir atmosfer kazandırarak izleyicilerden tam not aldı.
Nisan (Demet Özdemir) ve Eşref (Çağatay Ulusoy) karakterlerinin aşk hikâyesinden ilham alınarak hazırlanan şarkı, özellikle dramatik sahnelerde kullanılan müziklerle dikkat çekti. Dizideki flash-back (geriye dönüş) sahnelerinde öne çıkan “Bıçak”, güçlü vokali ve duygusal altyapısıyla izleyiciyi derinden etkiledi.
Kısa sürede sosyal medyada da konuşulmaya başlanan şarkı, TikTok ve YouTube gibi platformlarda yoğun şekilde paylaşılmaya devam ediyor. Dinleyiciler, eserin hem sözleri hem de melodisinin dizinin hikâyesiyle güçlü bir uyum yakaladığını belirtiyor.
Ünlü şarkıcı ve besteci İntizar’ın Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisine özel olarak Bıçak adlı şarkıyı besteledi. Şarkıcının Bıçak bestesi Eşref Rüya dizisi fanları tarafından da beğeni topladı. İntizar Saba Tümer’in programında Eşref Rüya dizisine Bıçak şarkısını nasıl yaptığını açıkladı.
“ Eşref Rüya’da ilk firari şarkımı istemişlerdi. Firari’yi ben dedim ki; sevgili Burak yapımcısı ben size başka bir şarkı söyleyeyim. Haluk Şentürk’ü aramışlardı. Diziyi izledim ve fanıyım.” sözleriyle dile getirdi.
Çarşamba akşamları yayınlanan diğer bir dizi olan Yeraltı’nın yapımcıları da İntizar’dan diziye özel şarkı yapmasını istemiş. Ünlü şarkıcı gelen teklifi hiç düşünmeden reddettiğini açıkladı. İntizar, “ Ben çok profesyonel değilim. Amatör profesyonelim hala. Kabul etmedim. Kendime yakıştıramıyorum böyle şeyleri.” sözleriyle Yeraltı dizisine şarkı yapmak istemediğini ifade etti.