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 | Dilek Ulusan

İran'da mahsur kalan şarkıcı Lara: Ülkeme dönemeyeceğimi düşündüm

İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen şarkıcı Lara, İran'da savaşın ortasında kalmıştı. Türkiye'ye dönen Lara son paylaşımında, "Ülkeme dönmenin büyük mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum" dedi.

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İran'da mahsur kalan şarkıcı Lara: Ülkeme dönemeyeceğimi düşündüm
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 12:12

Orta Doğu'da tansiyonun her geçen gün arttığı ve füze saldırılarının peş peşe geldiği bir dönemde, şarkıcı Lara, İranlı voleybolcu eşi Mehdi Karimi ile İran'da savaşın ortasında kaldığını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönenen şarkıcı; "Bir daha ülkeme dönemeyeceğimi düşündüm" diyerek yeni açıklamalarda bulundu.

ŞARKICI LARA YAŞADIĞI KORKUYU PAYLAŞTI

Lara, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde; "Arkadaşlar, burada mahsur kaldım. Şu anda üzerimizden füzeler geçiyor. Cidden çok zor bir durum. Allah, İran halkının yanında olsun, İran'ın yardımcısı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

İran'da mahsur kalan şarkıcı Lara: Ülkeme dönemeyeceğimi düşündüm

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönenen şarkıcı Lara, "Bir daha ülkeme dönemeyeceğimi düşündüm" diyerek "Ülkeme dönmenin büyük mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum. Kısa süre de olsa yaşadığım korku ve endişeyi ifade etmem mümkün değil. Bir daha ülkeme dönemeyeceğimi, milletime kavuşamayacağımı düşündüm. Ne zor vatansız kalmak, ne zor yabancı kalmak... Ben bu korkuları endişeleri yaşarken kıymetli İran halkının, emniyet güçlerinin, askerlerinin bana karşı göstermiş olduğu; özen, hassasiyet ve yakınlık tarifsiz bir duyguydu. Öylesine samimi öylesine sahiplenici davrandılar ki... Ve İran halkı olağanüstü onurlu, gururlu ve vatansever bir halk. Her şeye ve herkese rağmen ülkelerini asla terk etmeyeceklerini, kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarını, ne olursa olsun vatanlarında can vermek istediklerini söylüyorlar." dedi.

İran'da mahsur kalan şarkıcı Lara: Ülkeme dönemeyeceğimi düşündüm

Uzun bir yazı paylaşan Lara, "Günümüz dünyasındaki şahsi kazanımların, ülke kazanımlarının önünde tutulduğunu düşündüğümüzde İran halkı; tam bir millet olma şuuruna sahip, başı dik, boyun eğmeyen, onurlu bir ulus. Yaşadığım olumsuz süreçte bana samimiyetlerini, yakınlıklarını, yardımlarını esirgemeyen kıymetli İran polisi ve askerlerine kendi adıma ve milletim adına yürekten sonsuz teşekkürlerimi ve minnet duygularımı sunuyorum." diyerek sözlerine devam etti.

İran'da mahsur kalan şarkıcı Lara: Ülkeme dönemeyeceğimi düşündüm

"Ve Türk milleti olarak yanlarında olacağımızı biliyorum" diyen Lara, "Ayrıca ülkemin Hakkâri Gümrük Müdürü Ayşe Arslantaş'a, Hakkâri Havalimanı Emniyet yetkilisi Sezer müdürüme, tüm gümrük çalışanlarına, emniyet mensubu kıymetli polisimize yürekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İsrail'in ne kadar fütursuz ve cani olduğunu hep birlikte gördük ve izlemeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sahip olduğu asaleti ve gücü mutlaka en doğru şekilde gösterecektir. Türk olmakla, Türkiye'de yaşamaktan bir kez daha gurur ve onur duydum, gururlandım. Beni merak eden, arayan, soran, yazan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ne mutlu Türküm diyene... " diyerek yaşadıklarını anlattı.

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