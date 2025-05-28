İrem Derici ile Coşkun Sabah birbirine girdi! Çok konuşulacak iddia sosyal medyayı salladı: Evli olmasına rağmen

Galatasaray şampiyonluk kutlamasında Blok3, Kenan Doğulu, Atiye, Aydilge yer alırken İrem Derci kadroda yer almamasına sitem etti. İlk açıklanan kadroda yer alan Coşkun Sabah'a ithafen açıklama yapan İrem Derici, "Enteresan bir kadro var. Coşkun Sabah, Anılar mı söyleyecek kutlamada? Hedefler Dua Lipa, hayaller Coşkun Sabah mı?" sözleriyle tartışma başlattı.

İREM DERİCİ İLE COŞKUN SABAH BİRBİRİNE GİRDİ

Coşkun Sabah’ın da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından son anda programdan çıkarıldığı iddiaları magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Bazı kaynaklar, Coşkun Sabah’ın listeden çıkarılmasının İrem Derici’nin esprili eleştirisiyle bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Coşkun Sabah da kadrodan çıkarılmasıyla ilgili, “Kıskanıyorlar. Orada hepinizi katlarım. Coşkun Sabah ile başa çıkabilir misiniz?” dedi. İrem Derici ise bu sözler üzerine kendini tutamadı. "PerukFest" ifadeleriyle Coşkun Sabah'a göndermede bulunan isim aynı zamanda şoke eden bir iddiada bulundu.

İrem Derici isim vermeden "O dönemin abileri çok acayip, inanılmaz beyefendi, kuralcı durup, her b.. yiyen... Bunlar melek biz terbiyesiziz" diyerek, "Yemediğiniz halt yok. Ben 7 yaşındayken, annem eşinden boşanmıştı, bu 'melek' üstadlardan bir tanesi evli olmasına rağmen bir buçuk saat anneme yürümüştü. Annem güvenliğe şikayet etmek zorunda kalmıştı" deyince sosyal medyada gündem oldu.