İrem Derici ile nişanlısı Melih Kunukçu yüzükleri attı mı? İrem Derici'den Kunukçu'yu hedef alan göndermeli paylaşım!

3 hafta öncesinde sevgilisi Melih Kunukçu ile nişanlandığını duyuran ünlü şarkıcı İrem Derici'den ilk ayrılık sinyali erken geldi. Nişanlanacağı günün gecesinde 'Midemde kelebekler horon tepiyor' diyerek heyecanını takipçileriyle paylaşan İrem Derici, nişanlısı Melih Kunukçu'yu takipten çıkarak şok eden bir hamlede bulundu.

İrem Derici'nin nişanlısı Melih Kunukçu ile fotoğraflarını kaldırması ise görenlerin ünlü çiftin ayrıldığına yönelik iddiaları pekiştirdi.

İREM DERİCİ İLE MELİH KUNUKÇU AYRILDI MI?

Yakın arkadaşı Burak Bulut'un düğününde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlenme teklifi alan İrem Derici, yaşadığı şokla beraber ünlü isme 'Evet' derken çok geçmeden nişan yüzükleri takıldı.

3 hafta önce sevgilisi Melih Kunukçu ile evlenen şarkıcı İrem Derici, mutlu aşk karelerini sosyal medya hesabından bir bir paylaşarak mutluluk pozları sergilemişti.

Şimdi ise nişanlısı Melih Kunukçu'yu takipten çıkan İrem Derici, beraber çekildikleri fotoğrafları rafa kaldırınca ünlü ikilinin ayrılık haberleri neredeyse doğrulanır nitelikte oldu.

Çok sevdiği nişanlısı Melih Kunukçu ile ilişkisini bitirme kararı aldığı görülen İrem Derici, aktif kullandığı Instagram hesabında önce takipten çıkma sonra resimleri silme hamlesiyle bu kararı destekler iken, Melih Kunukçu'nun İrem Derici ile olan karelerini silmemesi dikkat çekti.

NİŞANLISINI ÖNCE TAKİPTEN ÇIKIP, SONRA RESMİNİ SİLEN İREM DERİCİ'DEN İMALI PAYLAŞIM GELDİ!

Sosyal medya paylaşımı ve hamleleriyle kafa karıştıran şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabından yeni imalı bir gönderi yayınladı. Etiket yapmasa da kime yazdığı alenen belli olan Derici, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yani elinize muazzam bir pırlanta geçiyor. Yetenekli, eğlenceli, uyumlu, güzel, seksi, kariyeri yerinde, özgür, vizyonlu, ailesi ışıl ışıl, çok âşık, sadakatli... Nasıl bir yetenektir o pırlantanın anasını ağlatmak! Ağzının içine bakarken o zavallı sizin...

Çok değil tabii ki, yeni bir tecrübe de değil ama ufff! Ben kendim gibi birini bulsam, onu kaybetme korkumdan uyuyamazdım. Akıl fikir diliyorum. İrem kendini yıpratmasa da çok sever; İrem kendine döndü. İrem 2026'nın içinden geçecek. Bekleyin."