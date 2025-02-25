Şarkı İrem Derici ve ekibiyle aynı uçakta yer alan gazeteci Sevda Türküsev, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda isyan etti. İrem Derici ve ekibinin yüksek sesli konuşmasından duyduğu rahatsızlığını dile getiren Sevda Türküsev, "Toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi enteresan" dedi. İrem Derici'den de Sevda Türküsev'e cevap gecikmedi.

Şarkıcı İrem Derici ile gazeteci Sevda Türküsev havalimanında birbirine girdi. Aynı uçakta uçan İrem Derici ve ekibinin yüksek sesli konuştuğunu ve sürekli kahkahalar attığını belirten gazeteci Sevda Türküsev, uçaktan iner inmez çektiği video ile sitem etti.

İREM DERİCİ İLE SEVDA TÜRKÜSEV BİRBİRİNE GİRDİ

Sevda Türküsev, uçaktan indikten sonra çektiği videoda, "Şu arkadan gelen sesler İrem Derici, aynı uçaktaydık maalesef. Bir insanın sesi bu kadar güzel olup, toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi enteresan. Ha ha ha, küfürlü konuşmalar, bağırarak gülmeler… Komple ekipçe sanki özel mekanları gibi hareket ediyorlar. Sanatçı bir bütündür ama önce toplum içinde nasıl davranılır öğrenin" diyerek isyan etti.

İREM DERİCİ'DEN SEVDA TÜRKÜSEV'E CEVAP: KEKO

Sevda Türküsev’in eleştirilerini gören İrem Derici de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sus kız mutsuz lübin! Uçağa binerken sözde bizimle gülüyordu, keko. Ay Allah, lüzumsuz abla" diyerek tepki gösterdi.