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 | Dilek Ulusan

İrem Derici'den Malezya Başbakanı'nın paylaşımına ilk yorum

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" adlı şarkısını ekledi. İrem Derici paylaşım hakkında ilk kez konuştu.

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İrem Derici'den Malezya Başbakanı'nın paylaşımına ilk yorum
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 12:22

Malezya Cumhurbaşkanı Enver İbrahim, ülkesine resmi bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği resmi görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. İbrahim, paylaştığı bu fotoğrafın altına ünlü şarkıcı İrem Derici'nin 'Kalbimin Tek Sahibine' adlı şarkısını ekledi.

MALEZYA BAŞBAKANININ PAYLAŞIMI SES GETİRDİ

Enver İbrahim, fotoğrafa; "Erdoğan ile Malezya - Türkiye İş Forumu'nda bir araya geldiklerini belirterek; "Ülkelerimiz arasındaki ticari işbirliğinin acilen artırılması gerektiğini vurguladım" ifadelerini ekledi. Enver, paylaşımını; Türkçe olarak; "Teşekkür ederim, görüşmek üzere" notunu düştü.

"GURUR DUYDUM"

Malezya Başbakanı İbrahim, İrem Derici'nin Kalbimin Tek Sahibine" şarkısıyla fotoğraflar paylaşmasının ardından İrem Derici de bu paylaşımla ilgili, "Gurur duydum" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

İREM DERİCİ ŞARKILARI NELERDİR?
İrem Derici, 2010 yılında Kalbimin Tek Sahibine", "Dantel", gibi şarkılarla tanınır hale geldi. Daha sonra ise peş peşe Evlenmene Bak, Zorun Ne Sevgilim, Yazsın Bana gibi şarkılarını sevenleriyle buluşturdu.
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