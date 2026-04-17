İrem Helvacıoğlu tek celsede Ural Kaspar'dan boşandı

Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları, Sen Anlat Karadeniz, Yürek Çıkmazı ve Karadut gibi dizilerde rol alan İrem Helvacıoğlu, 2024 yılında evlendiği Ural Kaspar'dan bugün resmi olarak boşandı.
Akif Yaman'ın haberine göre; 2024 yılında evlenen ve 2025 yılında kızlarını kucaklarına alan İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar çifti bugün resmi olarak boşandı.
Boşanmanın ardından sosyal medya hesabından 'Kaspar' soyadını kaldıran oyuncu, fotoğrafları da sildi.
KIZLARI 2 AYLIKKEN AYRILIK KARARI ALDI
İddialara göre, İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar çifti kızları henüz 2 aylıkken evlerini ayırmıştı. Kaspar'ın aynı zamanda kendisine ait kafenin karşısında yeni bir daire tuttuğu konuşulurken, Nur Tuğba Namlı'nın Ural Kaspar'ın hakkında "Evlilik birliği süresince çeşitli yanlış hamleler, tercihler ve ilişkiler kurduğunu" öne sürülmüştü.