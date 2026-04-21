Geçtiğimiz günlerde işletmeci Ural Kaspar ile yollarını anlaşmalı bir şekilde ayıran oyuncu İrem Helvacıoğlu, boşanır boşanmaz soluğu türbede almıştı. Evlilikleri tek celsede biten ünlü ikilinin 6 aylık kızları olan Sora'nın velayeti annesi olan İrem Helvacıoğlu'na verilirken; Helvacıoğlu'nun avukatlığını Kübra Nur Aslan üstlenmişti. Boşanma sonrasında kızına kendi soyadını verebilmek için eski eşi Ural Kaspar ile anlaşma yoluna giden Helvacıoğlu, Kaspar'ın herhangi bir nafaka ya da tazminat ödememek şartıyla kızına ‘Helvacıoğlu’ soyadının verdiği öne sürülmüştü. Öne sürülen haberlere göre; boşanmadan önce Kaspar'ın “Tazminat ve nafaka ödemem, çocuğun okul masrafına da karışmam” dediği iddia edilmiş bunun üzerine de Helvacıoğlu'nun “O zaman soyadını da verme” diyerek rest çektiği iddiası magazin gündeminde geniş bir yankı uyandırmıştı. Şimdi ise sosyal medya hesabından yaptığı göndermeli paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken İrem Helvacıoğlu'nun manidar paylaşımı görenleri düşündürdü. İşte İrem Helvacıoğlu'nun o paylaşımı...

HABERİN ÖZETİ İrem Helvacıoğlu'nun göndermeli hikayesi şaşırttı! Ünlü oyuncu boşanır boşanmaz soluğu türbe de almıştı Oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun işletmeci eski eşi Ural Kaspar ile boşanmasının ardından yaşananlar ve sosyal medyadaki paylaşımları gündem oldu. Oyuncu İrem Helvacıoğlu ve işletmeci Ural Kaspar anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin 6 aylık kızları Sora'nın velayeti anne İrem Helvacıoğlu'na verildi. İrem Helvacıoğlu, kızına kendi soyadını verebilmek için eski eşiyle anlaşma yoluna gitti. Boşanma sonrasında İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından eski eşine gönderme yaptığı düşünülen bir paylaşım yaptı. Ural Kaspar ise çıkan haberlerin asılsız olduğunu ve boşanma sürecinin karşılıklı anlaşma çerçevesinde gerçekleştiğini belirten bir açıklama yaptı.

BOŞANMA SONRASI İMALI PAYLAŞIM! İREM HELVACIOĞLU'NDAN KASPAR'A GÖNDERME

'Sen Anlat Karadeniz', 'Yürek Çıkmazı', 'Güneşin Kızları', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, iki sene önce evlendiği işletmeci Ural Kaspar ile evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı.

Boşanır boşanmaz adeta şükretmek için soluğu türbede alan oyuncu Helvacıoğlu, aktif kullandığı Instagram hesabında eski eşi içim manidar bir paylaşımda bulundu.

Yüksek takipçili Instagram hesabından story paylaşımında bulunan Helvacıoğlu'nun imalı paylaşımındaki sözler ise şu şekildeydi:

"Kimsenin sana sıradan bir yapıştırıcıymışsın gibi davranmasına izin verme. Çünkü sen, simli yapıştırıcısın! Parlıyorsun, ışıldıyorsun, göster kendini kızım!

URAL KASPAR GELEN TEPKİLERE DAHA FAZLA DAYANAMADI! SONUNDA PATLAK VERDİ...

“Gel Konuşalım” programında bahsi geçen konuya göre; İrem Helvacıoğlu'nun eski eşi Ural Kaspar’ın dava sürecinde tazminat ve nafaka ödemek istemediği, hatta çocuğun eğitim masraflarını da karşılamayacağı konuşulmuştu.

Çıkan bu haberlerden sonra Ural Kaspar'a yönelik tepkiler giderek artarken Kaspar daha fazla dayanamayarak avukatı araclığıyla yeni bir açıklamada bulundu.

Sosyal medyaya yansıtılan bu haberlerin asılsız olduğunu ve boşanma sürecinin karşılıklı anlaşma çerçevesinde gerçekleştiğini izah ederek; doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere itibar edilmemesi gerektiğinin üzerinde durmuştur. İşte Ural Kaspar'dan bilgilendirme açıklaması...