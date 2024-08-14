İrem Helvacıoğlu'nun partneri Şükrü Özyıldız oldu!

14 Ağustos 2024 09:18 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 09:18

Esas Oğlan dizisiyle ekranlara geri dönecek İrem Helvacıoğlu'nun partneri son olarak Ruhun Duymaz dizinde rol alan Şükrü Özyıldız oldu. Sete çıkmaya hazırlanan iki isim karakterleri üzerine çalışmaya başladı.

İREM HELVACIOÜLU İLE ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ PARTNER OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Son olarak Esas Oğlan filminin çekimlerine başlayan Şükrü Özyıldız, başrolünde İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Kara Dut dizisiyle el sıkıştı. Tayfun karakteriyle izleyici karşısına çıkacak Şükrü Özyıldız, yeni dizisinin çalışmalarına başladı.

Murat Saraçoğlu’nun yöneteceği, Sırma Yanık’ın yazdığı dizide Şükrü Özyıldız'ın oynayacağı Tayfun karakteri, İrem Helvacıoğlu’nun oynadığı Zuhal Erdem’in hayatına girecek ve ardından da bir dizi sır ve entrika beraberinde gelecek.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?

18 Şubat 1968 doğumlu Şükrü Özyıldız, İzmirlidir. Reklam ve dizilerde rol alan Şükrü Özyıldız, ilk olarak 2011 yılında yayınlanan Derin Sular adlı günlük dizide görülmüştür. Oyuncu daha sonra peş peşe; Benim Hala Umudum Var, Şeref Meselesi, Jet Sosyete ve Masumlar Apartmanı dizilerinde rol aldı.