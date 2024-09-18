İrem Sak, Birce Akalay'ın omzunda ağladı! Babasına gözyaşları içinde veda etti
Oyuncu İrem Sak'ın babası mide kanaması nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti. Dr. Şemsettin Sak'ın cenazesi bugün kılınan öğle namazının ardından defnedildi. Ayakta durmakta güçlük çeken İrem Sak'a yakın arkadaşı Birce Akalay destek oldu.
Güldür Güldür'ün sevilen ismi İrem Sak'ın 75 yaşındaki babası dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sivas'ta hekimlik yapan Dr. Şemsettin Sak'ın mide kanaması sebebiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Dr. Şemsettin Sak’ın cenaze töreni, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlendi. İrem Sak ayakta durmakta güçlük çekerken, Ayakta durmakta güçlük çekerken, ünlü ismin oyuncu arkadaşları destek olmaya çalıştı.
İREM SAK BİRCE AKALAY'A SARILARAK AĞLADI
İrem Sak'ın babası Dr. Şemsettin Sak, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Babasını gözyaşları içinde uğurlayan İrem Sak, yakın arkadaşı Birce Akalay'a sarılarak dakikalarca ağladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alper Kul, Aylin Kontente, Birce Akalay, Sarp Apak ve Derya Karadaş gibi isimler katıldı.
Çok üzücü haberler duyduk ya böyle şeyler hiç yaşanmamalı, Allah rahmet eylesin ve ailesine başsağlığı diliyorum