İrem Sak Türkiye'yi terk ediyor! Sebebi herkesi şoke etti

08 Ağustos 2024 14:59 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 15:06

İrem Sak’ın Dua Lipa paylaşımı 12 milyon kez izlendi

İrem Sak’ın Dua Lipa paylaşımı 12 milyon kez izlendi

İrem Sak, Güldür Güldür Show'a veda etti

İrem Sak, Güldür Güldür Show'a veda etti

NBA yıldızlarından Furkan Korkmaz, Monaco ile 1+1 sözleşme imzaladı. Anadolu Efes ile ismi de geçen Korkmaz, tercihini Avrupa'dan kullandı.

Korkmaz'ın Avrupa dönüşü basketbol dünyasında heyecana neden oldu.

MONACO'YA TAŞINIYOR

Korkmaz'ın sevgilisi ünlü oyuncu İrem Sak'ın da Monaco'ya taşınacağı iddia edildi.

Medyatava'nın haberine göre; Sak ev bile bakmaya başladı.

SİVASLIYIM ÇIKIŞLARI İLE AKILLARA KAZINDI



İrem Sak, sık sık memleketi Sivas ile ilgili sözleri ile magazin dünyasında yer ediyordu.

Sak, Cihangir'de 'Ben Sivaslıyım, güç bende. Uyanın ulan' diye bağırmış ve uzun süre konuşulmuştu.

Sak, X hesabında da sık sık Sivas'a olan sevgisini paylaşıyor.