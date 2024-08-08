İrem Sak Türkiye'yi terk ediyor! Sebebi herkesi şoke etti
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 14:59 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 15:06
Sık sık memleketi Sivas hakkındaki paylaşımları ile tanınan ünlü Oyuncu İrem Sak'ın Monaco'ya taşınacağı iddia edildi.
NBA yıldızlarından Furkan Korkmaz, Monaco ile 1+1 sözleşme imzaladı. Anadolu Efes ile ismi de geçen Korkmaz, tercihini Avrupa'dan kullandı.
Korkmaz'ın Avrupa dönüşü basketbol dünyasında heyecana neden oldu.
MONACO'YA TAŞINIYOR
Korkmaz'ın sevgilisi ünlü oyuncu İrem Sak'ın da Monaco'ya taşınacağı iddia edildi.
Medyatava'nın haberine göre; Sak ev bile bakmaya başladı.
SİVASLIYIM ÇIKIŞLARI İLE AKILLARA KAZINDI
İrem Sak, sık sık memleketi Sivas ile ilgili sözleri ile magazin dünyasında yer ediyordu.
Sak, Cihangir'de 'Ben Sivaslıyım, güç bende. Uyanın ulan' diye bağırmış ve uzun süre konuşulmuştu.
Sak, X hesabında da sık sık Sivas'a olan sevgisini paylaşıyor.
Kaynak: tgrthaber.com