Irmak Öztaş’ın podyumdan fırına uzanan hayatı! Dikkat çeken değişim

Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil eden eski manken Irmak Öztaş, kariyerinde aldığı radikal kararla yeniden gündeme geldi. Miss Turkey, World Miss University ve Best Model gibi prestijli yarışmalarda ülkesini temsil eden Öztaş, uzun süredir devam eden iş arayışına rağmen istediği fırsatları bulamayınca farklı bir sektöre yönelmek zorunda kaldığını duyurdu.
IRMAK ÖZTAŞ’IN PODYUMDAN FIRINA UZANAN HAYATI
Yaklaşık yedi ay boyunca aktif şekilde iş aradığını belirten genç model, bu süreçte birçok farklı alanda başvuru yaptığını ancak sonuç alamadığını ifade etti. Kariyerindeki belirsizlik karşısında beklemek yerine çalışmayı tercih eden Öztaş, İzmir’in Göztepe semtinde bulunan bir fırında işe başladığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile süreci takipçileriyle şeffaf bir şekilde paylaşan Öztaş, yeni işindeki günlük rutinini de gösterdi. Videoda ekmek dağıttığı, müşterilerle ilgilendiği ve fırın ortamına hızla adapte olduğu anlar yer aldı.
SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI
Podyumların ışıltılı dünyasından fırının sıcak ve yoğun temposuna geçiş yapan Öztaş’ın bu kararı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı, genç modelin “çalışma azmini” ve “hayata tutunma kararlılığını” takdir eden yorumlar yaptı.
Bazı takipçiler ise ünlü isimlerin bile zaman zaman farklı sektörlerde çalışmak zorunda kalabileceğini belirterek bu durumu “gerçek hayat mücadelesi” olarak değerlendirdi.
IRMAK ÖZTAŞ KİMDİR?
Irmak Öztaş, Türkiye’de modellik kariyeriyle tanınan bir isimdir. Öztaş, Miss Turkey, World Miss University ve Best Model gibi yarışmalarda yer alarak Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etti.
Podyum tecrübesiyle dikkat çeken Öztaş, modellik kariyerinin ardından farklı sektörlerde de deneyim kazandı ve son olarak İzmir’de bir fırında çalışmaya başladığını açıkladı.