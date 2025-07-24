İş insanı Lokman İn Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı! Ödül töreninde

İş insanı Lokman İn, sunuculuğunu Özge Ulusoy'un yaptığı bir ödül töreninde sahneye çıkarak yılın güvenilir girişimcisi ödülünü aldı. Özge Ulusoy biranda sahneden ayrılırken, Lokman İn ise "Kaçma" diyerek Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı.

ÖZGE ULUSOY'A SAHNEDE "DOLANDIRICI" DEDİ, MİKROFONU KAPANINCA KÜPLERE BİNDİ

Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, geçtiğimiz gece düzenlenen Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde gecenin sunuculuğunu üstlendi. Birçok iş insanı törende yer alırken, Lokman İn'in sözleri ise gündem oldu.

Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçlayan Lokman in, "Açılışa geldi, para aldı fakat paylaşım yapmadı. Telefonla arıyorum, cevap vermiyor. Sahnede sesimiz duyulmasın diye müziği açtırıyorlar. Ünlü olması herkesi dolandırabileceği anlamına gelmiyor. Beni görünce kaçıyor." dedi.

SAHNEDEN ÖZGE ULUSOY'A "KAÇMA " DEDİ

Özge Ulusoy'u kendisini görünce kaçmakla suçlayan iş insanı, "Aldığı paranın hakkını vermesi gerek. 19 yıllık ticari hayatta inişler çıkışlar çok farklı insanlarla karşılaşıyorsunuz. Ben sahneye gelene kadar burada bir sunucu hanımefendi de vardı. Tesadüftür geldiğimde öğrendim. Ne yani ünlü diye dolandırma hakkına mı sahip? Kaçmakla oluyor mu?" dedi.

"Beni görünce kaçıyor" diyen Lokman İn, "Açılışa geldi, para aldı fakat paylaşım yapmadı. Telefonla arıyorum, cevap vermiyor. Sahnede sesimiz duyulmasın diye müziği açtırıyorlar. Ünlü olması herkesi dolandırabileceği anlamına gelmiyor. Beni görünce kaçıyor. Aldığı paranın hakkını vermesi gerek. 19 yıllık ticari hayatta inişler çıkışlar çok farklı insanlarla karşılaşıyorsunuz" dedi.

Lokman İn sahneden sitem ederek inerken, salondaki herkes büyük bir şaşkınlık yaşadı. Özge Ulusoy ise şuanda herhangi bir açıklama yapmadı.