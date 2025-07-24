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 | Dilek Ulusan

İş insanı Lokman İn Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı! Ödül töreninde "Kaçma kaçma" diye seslendi

İş insanı Lokman İn, Uluslararası Kalite Ödülleri'nin sunuculuğunu Özge Ulusoy'un üstlendiği törende çıkışıyla gündem oldu. Özge Ulusoy'ı dolandırıcılıkla suçlayan Lokman in, "Ünlü olması herkesi dolandırabileceği anlamına gelmiyor" dedi.

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İş insanı Lokman İn Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı! Ödül töreninde
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 16:10

İş insanı Lokman İn, sunuculuğunu 'un yaptığı bir ödül töreninde sahneye çıkarak yılın güvenilir girişimcisi ödülünü aldı. Özge Ulusoy biranda sahneden ayrılırken, Lokman İn ise "Kaçma" diyerek Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı.

ÖZGE ULUSOY'A SAHNEDE "DOLANDIRICI" DEDİ, MİKROFONU KAPANINCA KÜPLERE BİNDİ

Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, geçtiğimiz gece düzenlenen Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde gecenin sunuculuğunu üstlendi. Birçok iş insanı törende yer alırken, Lokman İn'in sözleri ise gündem oldu.

İş insanı Lokman İn Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı! Ödül töreninde "Kaçma kaçma" diye seslendi

Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçlayan Lokman in, "Açılışa geldi, para aldı fakat paylaşım yapmadı. Telefonla arıyorum, cevap vermiyor. Sahnede sesimiz duyulmasın diye müziği açtırıyorlar. Ünlü olması herkesi dolandırabileceği anlamına gelmiyor. Beni görünce kaçıyor." dedi.

İş insanı Lokman İn Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı! Ödül töreninde "Kaçma kaçma" diye seslendi

SAHNEDEN ÖZGE ULUSOY'A "KAÇMA " DEDİ

Özge Ulusoy'u kendisini görünce kaçmakla suçlayan iş insanı, "Aldığı paranın hakkını vermesi gerek. 19 yıllık ticari hayatta inişler çıkışlar çok farklı insanlarla karşılaşıyorsunuz. Ben sahneye gelene kadar burada bir sunucu hanımefendi de vardı. Tesadüftür geldiğimde öğrendim. Ne yani ünlü diye dolandırma hakkına mı sahip? Kaçmakla oluyor mu?" dedi.

İş insanı Lokman İn Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı! Ödül töreninde "Kaçma kaçma" diye seslendi

"Beni görünce kaçıyor" diyen Lokman İn, "Açılışa geldi, para aldı fakat paylaşım yapmadı. Telefonla arıyorum, cevap vermiyor. Sahnede sesimiz duyulmasın diye müziği açtırıyorlar. Ünlü olması herkesi dolandırabileceği anlamına gelmiyor. Beni görünce kaçıyor. Aldığı paranın hakkını vermesi gerek. 19 yıllık ticari hayatta inişler çıkışlar çok farklı insanlarla karşılaşıyorsunuz" dedi.

İş insanı Lokman İn Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı! Ödül töreninde "Kaçma kaçma" diye seslendi

Lokman İn sahneden sitem ederek inerken, salondaki herkes büyük bir şaşkınlık yaşadı. Özge Ulusoy ise şuanda herhangi bir açıklama yapmadı.

ETİKETLER
#tartışma
#dolandırıcılık
#ödül töreni
#özge ulusoy
#Lokman İn
#Sahada Şok
#Magazin
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