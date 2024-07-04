IShowSpeed saldırıya uğradı! Cristiano Ronaldo sevgisi başına iş açtı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
04 Temmuz 2024 11:45 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 11:45
Dünyaca ünlü rapçi ve yayıncı IShowSpeed, Norveç ziyaretinde saldırıya uğradı. futbolcu Cristiano Ronaldo'ya olan sevgisiyle bilinen IShowSpeed, bir daha Norveç'e kesinlikle ayak basmayacağını söyledi.
IShowSpeed, Şampiyonlar Ligi ve Euro 2024 gibi futbol turnuvaları kapsamında dünyanın birçok ülkesini ziyaret etmeye devam ediyor. Ünlü yayıncı Norveç'te hayranlarının saldırısına uğradı.
ISHOWSPEED SALDIRIYA UĞRADI
Ünlü isim, Oslo'daki bir hediyelik eşya dükkanından yayın yaparken kendisini takip eden hayran grubuna Ronaldo'nun ünlü gol sevincini yaptı. Gol sevinci sonrası zıplamaya başlayan IShowSpeed, hediyelik eşya dükkanının penceresine zarar verdi. Mağaza güvenliği ünlü ismi ayağında ayakkabısı bile olmadan dışarı çıkardı. Kendisini bir anda onlarca kişinin arasında bulan ünlü yayıncı, birçok kişi tarafından saldırıya uğradı. Bu olay sonrası açıklamalarda bulunan IShowSpeed, bir daha kesinlikle Norveç'e gelmeyeceğini söyledi.
Kaynak: tgrthaber.com