IShowSpeed saldırıya uğradı! Cristiano Ronaldo sevgisi başına iş açtı

04 Temmuz 2024 11:45 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 11:45

IShowSpeed, Şampiyonlar Ligi ve Euro 2024 gibi futbol turnuvaları kapsamında dünyanın birçok ülkesini ziyaret etmeye devam ediyor. Ünlü yayıncı Norveç'te hayranlarının saldırısına uğradı.

ISHOWSPEED SALDIRIYA UĞRADI

Ünlü isim, Oslo'daki bir hediyelik eşya dükkanından yayın yaparken kendisini takip eden hayran grubuna Ronaldo'nun ünlü gol sevincini yaptı. Gol sevinci sonrası zıplamaya başlayan IShowSpeed, hediyelik eşya dükkanının penceresine zarar verdi. Mağaza güvenliği ünlü ismi ayağında ayakkabısı bile olmadan dışarı çıkardı. Kendisini bir anda onlarca kişinin arasında bulan ünlü yayıncı, birçok kişi tarafından saldırıya uğradı. Bu olay sonrası açıklamalarda bulunan IShowSpeed, bir daha kesinlikle Norveç'e gelmeyeceğini söyledi.