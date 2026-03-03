Işın Karaca’nın son paylaşımı yürekleri ağza getirdi! Kemikleri sayılıyor, akıllara Nihan Candan geldi

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Işın Karaca’nın son görüntüsü magazin dünyasında tartışma oluşturdu. Paylaşımın ardından bazı kullanıcılar sanatçının zayıf görünümüne dikkat çekerek yorumlarda bulundu. “Kemikleri sayılıyor” şeklindeki ifadeler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tartışmalar sırasında bazı sosyal medya kullanıcıları eski magazin gündemlerinden Nihal Candan ismini hatırlattı. Karaca’nın sağlık durumu sevenlerini telaşlandırdı.

IŞIN KARACA’NIN YENİ HALİ KORKUTTU

Son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Işın Karaca’nın görüntüsü hayranlarını endişelendirdi. Ünlü sanatçının hızlı kilo kaybettiği yönündeki yorumlar, sosyal medyada geniş yer buldu. Karaca’nın aşırı zayıf görünümü bazı takipçileri korkuturken, sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Magazin gündeminde yer alan tartışmalarda, bazı kullanıcılar sanatçının son halini geçmişte sağlık sorunları yaşayan Nihal Candan ile ilişkilendiren yorumlar yaptı. Öte yandan Işın Karaca’nın yeni projeleri ve müzik çalışmalarına devam ettiği bilinirken, sanatçının ilerleyen günlerde konuya dair açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

IŞIN KARACA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

2000’li yıllardan bu yana güçlü sesi ve yorumuyla adından söz ettiren Işın Karaca, son dönemde verdiği kilolarla gündemde. 130 kilodan 59 kiloya kadar düşen ünlü şarkıcı, geçirdiği operasyonların ardından kilo kontrolünü sağlamak amacıyla beslenme düzeninde köklü değişiklikler yaptığını açıklamıştı.

Karaca, yaptığı bir paylaşımda “Tek öğün besleniyorum, eşim Can da 20 kilo verdi. Çok acıkınca dişlerimi fırçalıyorum, hemen kesiyor” sözleriyle kilo verme sürecine dair detayları takipçileriyle paylaşmıştı. Sanatçının son fotoğrafını gören bazı hayranları, aşırı zayıf görünümü nedeniyle sağlık durumuyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Öte yandan Işın Karaca cephesinden sağlık sorununa dair resmi bir açıklama gelmezken, hayranları ise ünlü şarkıcıya sağlığına dikkat etmesi yönünde destek mesajları gönderiyor.