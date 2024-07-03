İsmail Demirci'yi küplere bindiren 'lahmacuncu' yorumu! "Koskoca Hande Soral"

03 Temmuz 2024 11:18 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:18

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Çarpışma ve Yasak Elma gibi yapımlarda rol alan İsmail Demirci, konuk olduğu programda oyuncu Hande Soral ile evlendiği dönemde aldığı çirkin yorumlardan bahsetti.

İSMAİL DEMİRCİ'Yİ ÇİLEDEN ÇIKARAN YORUM

Senem Aydın'ın programına konuk olan Hande Soral ve İsmail Demirci samimi itiraflarda bulundu. İsmail Demirci ilk evlendikleri zaman kendisi hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi. İsmail Demirci "İlk evlendiğimizde Hande çok ünlüydü ben de bir şeyler yapan bir oyuncuydum. Evlilik fotoğrafımızın altına "Bu ne? Koskoca Hande Soral bu lahmacuncu gibi adamla evlenmiş" gibi yorumlar geliyordu. Lahmacuncu sanki kötü bir şeymiş gibi. Sonra ben Kuzey Yıldızını yaptım daha da ünlü oldum. Bu seferde "İsmail'e yakışıyor mu bu kadın?" Abi aynı adam aynı kadın" dedi.