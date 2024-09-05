'İşsizim, gelirim yok' diyen Dilan Polat'a vatandaştan cevap: Güzellik merkezi aç! 

05 Eylül 2024 23:37 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 23:44

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanması devam ederken sanıkların ifadeleri ortaya çıktı. İşsiz ve geliri olmadığını ifade eden Dilan Polat'a cevap sosyal medya kullanıcılarından geldi: Güzellik merkezi aç!

Suç örgütü kurmak ve yönetmek, suçtan elde edilen gelirleri aklamak ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a aykırı davranmak suçlamalarıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat dahil 28 sanığın davası, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Tutuksuz yargılanan sanıklar arasında yer alan Dilan Polat'ın ifadesi ise dikkat çekti.

Kimlik tespit aşamasında Engin Polat, "Lise mezunuyum. Şu anda herhangi bir işte çalışmıyorum ve bir gelir kaynağım yok" ifadesini kullandı. Dilan Polat ise ortaokul mezunu olduğunu belirterek, işsiz olduğunu ve herhangi bir geliri olmadığını söyledi. Polat ailesinin bu beyanatlarına sosyal medyadan cevap geldi.

"GÜZELLİK MERKEZİ AÇIN"

Engin Polat’ın “Lise mezunuyum, şu an işsizim ve gelirim yok” ve Dilan Polat’ın “Ortaokul mezunuyum, şu an işsizim ve gelirim yok” ifadelerinin olduğu haber paylaşımını alıntılayan bir sosyal medya kullanıcısı, "Güzellik merkezi açın" tavsiyesi verdi. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.