İstanbul Hatırası dizisinin başrol oyuncusu Nejat İşler'in partneri Özge Borak oldu! Özge Borak'ın İstanbul Hatırası'ndaki rolü ne olacak?

Netflix platformunda yakın zamanda yayınlanması planlanan İstanbul Hatırası dizisi önümüzdeki ay setlere çıkacak. Yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz'un oturduğu, başrolünde ise Nejat İşler'in olduğu İstanbul Hatırası dizisinde deneyimli oyuncu İşler'e partnerlik edecek olan isim belli oldu. Yazar Ahmet Ümit'in en çok okunan eserlerinden olan 'İstanbul Hatırası'nın dizi uyarlaması olarak karşımıza çıkacak olan yeni netflix projesinde başkomiser Nevzat'ın partneri heyecanlandırdı.
Son zamanlarda Kızılcık Şerbeti dizisindeki 'Salkım' karakteriyle ününü arttıran Özge Borak, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not alan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.
Tiyatro dünyasında “Tebdil” ve “Dünya Yerinden Oynar” oyunu ile seyirci karşısında yeteneklerini sergileyen Özge Borak, Başkomiser Nevzat’ın Rum meyhanecisi sevgilisi rolüyle “Evgenia”yı ekranlara taşıyacak.
Dijital platformda yayınlanması merakla beklenen İstanbul Hatırası dizisinde; Nevzat’ın yardımcısı Ali’ye Bilal Yiğit Koçak, Kriminoloji uzmanı Zeynep’e Simay Barlas, Hakkari kökenli iş adamı Adem’e Cem Davran, Topkapı Sarayı müdürü ve ilk kurban Necdet Denizel'in eski eşi Leyla Barkın’a Tülin Özen, Leyla’nın sevgilisi Namık Karaman’a Deniz Celiloğlu ve tarikat şeyhine Şerif Erol üstlenecek.