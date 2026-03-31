Netflix platformunda yakın zamanda yayınlanması planlanan İstanbul Hatırası dizisi önümüzdeki ay setlere çıkacak. Yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz'un oturduğu, başrolünde ise Nejat İşler'in olduğu İstanbul Hatırası dizisinde deneyimli oyuncu İşler'e partnerlik edecek olan isim belli oldu. Yazar Ahmet Ümit'in en çok okunan eserlerinden olan 'İstanbul Hatırası'nın dizi uyarlaması olarak karşımıza çıkacak olan yeni netflix projesinde başkomiser Nevzat'ın partneri heyecanlandırdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul Hatırası dizisinin başrol oyuncusu Nejat İşler'in partneri Özge Borak oldu! Özge Borak'ın İstanbul Hatırası'ndaki rolü ne olacak? Netflix'te yayınlanacak olan ve Nejat İşler'in başrolünde yer aldığı İstanbul Hatırası dizisinin çekimlerine önümüzdeki ay başlanacağı ve Özge Borak'ın İşler'in partneri olacağı duyuruldu. İstanbul Hatırası dizisinin başrolünde Nejat İşler yer alacak. Nejat İşler'in partneri, daha önce Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Özge Borak olacak. Özge Borak, dizide Başkomiser Nevzat'ın Rum meyhanecisi sevgilisi 'Evgenia' karakterini canlandıracak. Dizinin yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz oturuyor. Dizi, Ahmet Ümit'in aynı adlı romanından uyarlanıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN SALKIM'I ÖZGE BORAK, NEJAT İŞLER'İN PARTNERİ OLACAK!

Son zamanlarda Kızılcık Şerbeti dizisindeki 'Salkım' karakteriyle ününü arttıran Özge Borak, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not alan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Tiyatro dünyasında “Tebdil” ve “Dünya Yerinden Oynar” oyunu ile seyirci karşısında yeteneklerini sergileyen Özge Borak, Başkomiser Nevzat’ın Rum meyhanecisi sevgilisi rolüyle “Evgenia”yı ekranlara taşıyacak.

İSTANBUL HATIRASI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dijital platformda yayınlanması merakla beklenen İstanbul Hatırası dizisinde; Nevzat’ın yardımcısı Ali’ye Bilal Yiğit Koçak, Kriminoloji uzmanı Zeynep’e Simay Barlas, Hakkari kökenli iş adamı Adem’e Cem Davran, Topkapı Sarayı müdürü ve ilk kurban Necdet Denizel'in eski eşi Leyla Barkın’a Tülin Özen, Leyla’nın sevgilisi Namık Karaman’a Deniz Celiloğlu ve tarikat şeyhine Şerif Erol üstlenecek.