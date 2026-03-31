Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

İstanbul Hatırası dizisinin başrol oyuncusu Nejat İşler'in partneri Özge Borak oldu! Özge Borak'ın İstanbul Hatırası'ndaki rolü ne olacak?

Netflix'in yeni iddialı yapımları arasında kendini gösteren 'İstanbul Hatırası' dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Başrolünde Nejat İşler'in olduğu İstanbul Hatırası'nda Özge Borak, Nejat İşler'in dizideki sevgilisi Evgenia olacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İstanbul Hatırası dizisinin başrol oyuncusu Nejat İşler'in partneri Özge Borak oldu! Özge Borak'ın İstanbul Hatırası'ndaki rolü ne olacak?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 21:20
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 21:20

Netflix platformunda yakın zamanda yayınlanması planlanan İstanbul Hatırası dizisi önümüzdeki ay setlere çıkacak. Yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz'un oturduğu, başrolünde ise 'in olduğu İstanbul Hatırası dizisinde deneyimli oyuncu İşler'e partnerlik edecek olan isim belli oldu. Yazar Ahmet Ümit'in en çok okunan eserlerinden olan 'İstanbul Hatırası'nın dizi uyarlaması olarak karşımıza çıkacak olan yeni netflix projesinde başkomiser Nevzat'ın partneri heyecanlandırdı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul Hatırası dizisinin başrol oyuncusu Nejat İşler'in partneri Özge Borak oldu! Özge Borak'ın İstanbul Hatırası'ndaki rolü ne olacak?

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Netflix'te yayınlanacak olan ve Nejat İşler'in başrolünde yer aldığı İstanbul Hatırası dizisinin çekimlerine önümüzdeki ay başlanacağı ve Özge Borak'ın İşler'in partneri olacağı duyuruldu.
İstanbul Hatırası dizisinin başrolünde Nejat İşler yer alacak.
Nejat İşler'in partneri, daha önce Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Özge Borak olacak.
Özge Borak, dizide Başkomiser Nevzat'ın Rum meyhanecisi sevgilisi 'Evgenia' karakterini canlandıracak.
Dizinin yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz oturuyor.
Dizi, Ahmet Ümit'in aynı adlı romanından uyarlanıyor.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN SALKIM'I ÖZGE BORAK, NEJAT İŞLER'İN PARTNERİ OLACAK!

Son zamanlarda Kızılcık Şerbeti dizisindeki 'Salkım' karakteriyle ününü arttıran Özge Borak, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not alan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

İstanbul Hatırası dizisinin başrol oyuncusu Nejat İşler'in partneri Özge Borak oldu! Özge Borak'ın İstanbul Hatırası'ndaki rolü ne olacak?

Tiyatro dünyasında “Tebdil” ve “Dünya Yerinden Oynar” oyunu ile seyirci karşısında yeteneklerini sergileyen Özge Borak, Başkomiser Nevzat’ın Rum meyhanecisi sevgilisi rolüyle “Evgenia”yı ekranlara taşıyacak.

İstanbul Hatırası dizisinin başrol oyuncusu Nejat İşler'in partneri Özge Borak oldu! Özge Borak'ın İstanbul Hatırası'ndaki rolü ne olacak?

İSTANBUL HATIRASI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dijital platformda yayınlanması merakla beklenen İstanbul Hatırası dizisinde; Nevzat’ın yardımcısı Ali’ye Bilal Yiğit Koçak, Kriminoloji uzmanı Zeynep’e Simay Barlas, Hakkari kökenli iş adamı Adem’e Cem Davran, Topkapı Sarayı müdürü ve ilk kurban Necdet Denizel'in eski eşi Leyla Barkın’a Tülin Özen, Leyla’nın sevgilisi Namık Karaman’a Deniz Celiloğlu ve tarikat şeyhine Şerif Erol üstlenecek.

İstanbul Hatırası dizisinin başrol oyuncusu Nejat İşler'in partneri Özge Borak oldu! Özge Borak'ın İstanbul Hatırası'ndaki rolü ne olacak?
ETİKETLER
#nejat işler
#Ahmet Ümit
#Özge Borak
#İstanbul Hatırası
#Abdullah Oğuz
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.