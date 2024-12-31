İstanbul'u terk eden Ayça Tekindor yıllar sonra görüntülendi!

31 Aralık 2024 15:32 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 15:32

Yıllar önce İstanbul'u terk ederek Bodrum'a taşınan şarkıcı Ayça Tekindor uzun bir aranın ardından Nişantaşı'nda görüntülendi. 7 yıl sonra görüntülenen Ayça Tekindor sosyal medyayı ikiye böldü.

"Yıkılıyo" şarkısıyla tanınan ünlü şarkıcı Ayça Tekindor, yıllar önce İstanbul​'dan Bodrum​'a taşındı. İstanbul'a temelli dönen Ayça Tekindor, yeni hayatından bahsetti.

AYÇA TEKİNDOR YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

İstanbul’a temelli döndüğünü söyleyen bir zamanların ünlü şarkıcısı Ayça Tekindor, “Hayatımı değiştirmek için gitmiştim. İlk başta Bodrum’da tatlı geldi her şey. Ama kışları sıkıldığımızı fark ettim. 7.5 yıl sonra geri döndüm. Geleli 1.5 ay oldu ama turist gibiyim. Şimdilik tadını çıkarıyorum, bol bol geziyorum” dedi.

Şuan 56 yaşında olan Ayça Tekindor'un son halini görenler ünlü şarkıcıyı yorum yağmuruna tuttu. 7 yıldır kameralardan uzak olan Ayça Tekindor, sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar, "Hiç değişmemiş" derken, bazıları ise "Tanıyamadım çok değişmiş" yorumunda bulundu.