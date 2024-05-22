İtalyan oyuncu Jasmine Trinca, Cannes'a Filistin bayraklı rozetle katıldı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: AA
22 May 2024 14:52 - Güncelleme : 22 May 2024 14:52
Bu yıl 77’ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’ne İtalyan oyuncu Jasmine Trinca damga vurdu. Trinca etkinliğine Filistin Bayrağı rozeti ile katıldı.
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde gerçekleşen etkinliğe bu yıl birbirinden ünlü isimler katıldı. Bu isimler arasında yer alan İtalyan oyuncu Jasmine Trinca, "Rendez-Vous With Valeria Golino" filminin photocall etkinliğine Filistin Bayrağı rozeti ile katıldı.
CANNES'A FİLİSTİN BAYRAĞI DAMGASI
İtalyan oyuncu Jasmine Trinca'nın ardından Avustralyalı oyuncu Cate Blanchett Cannes Film Festivali’nde giydiği elbiseyle Filistin’le dayanışma mesajı vermişti.
Kaynak: AA