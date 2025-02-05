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İtalya'ya yerleşen Osman Sonant, nedenini ilk kez açıkladı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: Habertürk.com
05 Şubat 2025 10:04 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 10:04
İtalya&#039;ya yerleşen Osman Sonant, nedenini ilk kez açıkladı

Son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Osman Sonant, Türkiye'den ayrılarak İtalya'ya yerleşmişti. Uzun bir aranın ardından Nişantaşı'nda görüntülenen Osman Sonant, neden İtalya'ya taşındığını açıkladı.

Leyla İle Mecnun, Sıcak Kafa, Türk Malı ve Yılan Hikayesi gibi dizilerde rol alan Osman Sonant, 1.5 yıl önce İtalya'ya taşındı. Nişantaşı'ndaki bir büfede yemek yiyen oyuncu; "13 ve 7 yaşında iki çocuğum var

OSMAN SONANT AYLAR SONRA TÜRKİYE'DE 

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Osman Sonant, çocukluğunun Nişantaşı sokaklarında geçtiğini ifade ederek; "Yan sokakta doğdum. 10 yaşına kadar her gün bu büfeden arkadaşlarımla gelip, elimizdeki üç kuruş parayla bir şeyler yerdik. Favorim dilli kaşarlıydı" dedi.

İtalya'ya yerleşen Osman Sonant, nedenini ilk kez açıkladı - 1. Resim

İtalya'daki yeni hayatından bahseden Osman Sonant; "Değişiklik yapalım dedik ve 1.5 yıl önce taşındık. 13 ve 7 yaşında iki çocuğum var. Onların eğitimleri için böyle karar aldık. Huzurlu, sakin, keyifli bir bölgede Siena’da yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular
1 Mart 1979 doğumlu Osman Sonant, 1998 yılında Ferhan Şensoy'un yönetimindeki Ortaoyuncular Nöbetçi Tiyatro'da çalışmalarını devam ettirmiş ve 1999 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümünde oyunculuk lisans eğitimini tamamlamıştır. Leyla ile Mecnun dizisinde Yavuz karakteriyle beğeni toplayan Osman Sonant, 2009 yılında Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

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Kaynak: Habertürk.com

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