İtalya'ya yerleşen Osman Sonant, nedenini ilk kez açıkladı

05 Şubat 2025 10:04 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 10:04

Son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Osman Sonant, Türkiye'den ayrılarak İtalya'ya yerleşmişti. Uzun bir aranın ardından Nişantaşı'nda görüntülenen Osman Sonant, neden İtalya'ya taşındığını açıkladı.

Leyla İle Mecnun, Sıcak Kafa, Türk Malı ve Yılan Hikayesi gibi dizilerde rol alan Osman Sonant, 1.5 yıl önce İtalya'ya taşındı. Nişantaşı'ndaki bir büfede yemek yiyen oyuncu; "13 ve 7 yaşında iki çocuğum var

OSMAN SONANT AYLAR SONRA TÜRKİYE'DE

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Osman Sonant, çocukluğunun Nişantaşı sokaklarında geçtiğini ifade ederek; "Yan sokakta doğdum. 10 yaşına kadar her gün bu büfeden arkadaşlarımla gelip, elimizdeki üç kuruş parayla bir şeyler yerdik. Favorim dilli kaşarlıydı" dedi.

İtalya'daki yeni hayatından bahseden Osman Sonant; "Değişiklik yapalım dedik ve 1.5 yıl önce taşındık. 13 ve 7 yaşında iki çocuğum var. Onların eğitimleri için böyle karar aldık. Huzurlu, sakin, keyifli bir bölgede Siena’da yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.