Ivana Sert'in oğlu Ateş büyüdü! Deniz Akkaya ile ilgili sözleri dikkat çekti

31 May 2024 11:07 - Güncelleme : 31 May 2024 11:07

Ivana Sert'in 17 yaşındaki oğlu Ateş, Deniz Akkaya'nın 15 yaşındaki kızından şiddet görmesi ve Ayşe'nin koruma altına alınması hakkında konuştu. Kendi yaş grubunun sorunlarından bahseden Ateş, sözleriyle annesinin takdirini kazandı.

DENİZ AKKAYA OLAYINA IVANA SERT'İN OĞLUNDAN DA YORUM GELDİ

Sırp asıllı 44 yaşındaki Ivana Sert, 2002 yılında Türkiye' ye yerleşmiş ve 2004 yılında ünlü iş adamı Yurdal Sert ile hayatını birleştirmişti. Ivana Sert 17 yaşındaki oğlu Ateş ile katıldığı programda oğluyla diyalogları takdir topladı. Deniz Akkaya olayına değinen Ateş, "Bizim kuşağın en büyük problemi habire telefona bakmak. Bu kadar güzel bir dünya varken kendini sosyal medyaya kaptırmak kötü. Bazı insanlar haddini aşıyor ben o insanlardan olmamaya çalışıyorum.” diyerek özeleştiri yaptı.