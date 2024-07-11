İzel, sevgilisiyle paylaştığı karede Serenay Sarıkaya’ya benzetildi!

11 Temmuz 2024 17:06 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 17:06

Uzun bir aranın ardından bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan tekrar dağılmıştı. Grubun dağılması sonrası kendi projelerine odaklanan grup üyelerinden İzel, son paylaşımıyla Serenay Sarıkaya'ya benzetildi.

İZEL, SERENAY SARIKAYA'YA BENZETİLDİ

Sevgilisiyle tatile çıkan şarkıcı İzel, paylaştığı fotoğrafla kafaları karıştırdı. Paylaştığı fotoğrafta Serenay Sarıkaya'ya benzetilen İzel, yapılan yorumlara sinirlendi.

YORUMLAR İZEL'İ SİNİRLENDİRDİ

Çıkan Serenay Sarıkaya benzetmesini paylaşan İzel, "Ve bir benzetme daha. Bu sefer de ,güzeller güzeli Serenay Sarıkaya'ya benzetmişsiniz. Bu beni tabiki mutlu eder. Sürekli benden oldukça genç güzel birilerine benzetmeniz ,ne kadar hoş olsa da .Hıç kendi gençliğime benzediğimi düsünmediniz mi??? NOT: Bu arada ne kadar inanmasananızda bu fotoğrafda fotoshop hiç yok sadece cildim için çok ince ve basit bir filtre var. Herkese güzel günler, sevgiler" notunu düştü.