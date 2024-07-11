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İzel, sevgilisiyle paylaştığı karede Serenay Sarıkaya’ya benzetildi!

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
11 Temmuz 2024 17:06 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 17:06
İzel, sevgilisiyle paylaştığı karede Serenay Sarıkaya’ya benzetildi!

Usta şarkıcı İzel, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Bambaşka bir görüntüye sahip İzel’in yeni hali oyuncu Serenay Sarıkaya’ya benzetildi.

Uzun bir aranın ardından bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan tekrar dağılmıştı. Grubun dağılması sonrası kendi projelerine odaklanan grup üyelerinden İzel, son paylaşımıyla Serenay Sarıkaya'ya benzetildi. 

İZEL, SERENAY SARIKAYA'YA BENZETİLDİ 

Sevgilisiyle tatile çıkan şarkıcı İzel, paylaştığı fotoğrafla kafaları karıştırdı. Paylaştığı fotoğrafta Serenay Sarıkaya'ya benzetilen İzel, yapılan yorumlara sinirlendi. 

İzel, sevgilisiyle paylaştığı karede Serenay Sarıkaya’ya benzetildi! - 1. Resim

YORUMLAR İZEL'İ SİNİRLENDİRDİ 

Çıkan Serenay Sarıkaya benzetmesini paylaşan İzel, "Ve bir benzetme daha. Bu sefer de ,güzeller güzeli Serenay Sarıkaya'ya benzetmişsiniz. Bu beni tabiki mutlu eder. Sürekli benden oldukça genç güzel birilerine benzetmeniz ,ne kadar hoş olsa da .Hıç kendi gençliğime benzediğimi düsünmediniz mi??? NOT: Bu arada ne kadar inanmasananızda bu fotoğrafda fotoshop hiç yok sadece cildim için çok ince ve basit bir filtre var. Herkese güzel günler, sevgiler" notunu düştü. 

Kaynak: tgrthaber.com
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